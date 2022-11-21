عمل التحكيم الجزائري في المونديال ينطلق هذا الثلاثاء

يستهلّ التحكيم الجزائري نشاطه في منافسة كأس العالم 2022 بِقطر، هذا الثلاثاء.

وأسند الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الإثنين، إلى الحكم المساعد الجزائري عبد الحق إيتشعلي مهمّة معاينة وضعيات التسلّل عن طريق تقنية الفيديو (فار)، في مباراة منتخبَي السعودية والأرجنتين.

وتُجرى المباراة المُشار إليها هذا الثلاثاء على الساعة الـ 11 صباحا (بِالتوقيت الجزائري)، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، لِمونديال 2022.

وعيّنت “الفيفا” ثلاثي تحكيم من سلوفينيا لِإدارة مواجهة السعودية والأرجنتين.

وسبق للحكم المُساعد عبد الحق إيتشعلي (41 سنة) أن شارك في مونديالَي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

ويُشير تاريخ الـ 16 من أكتوبر الماضي، إلى آخر مباراة دولية حضر عبد الحق إيتشعلي وقائعها. لمّا واجه نادي فيوتشر المصري الضيف فريق كالون السيراليوني، بِرسم إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”. وحينها شغل إيتشعلي مهمّة حكم مساعد رفقة مُواطنَيه وزميلَيه: مقران قوراري، و الحكم الرئيس مصطفى غربال.

وفي مباراة أخرى تجمع بين منتخبَي بلجيكا وكندا سهرة الأربعاء المقبل، أسندت “الفيفا” إلى الحكم المساعد الجزائري مقران قوراري مهمّة معاينة وضعيات التسلّل بِواسطة تقنية الفيديو (فار).

وعيّنت “الفيفا” الزامبي جاني سيكاوزي حكما رئيسا لِهذه المباراة، رفقة مُساعدَين له من أنغولا والموزمبيق.

ولم يسبق للحكم المساعد مقران قوراري (40 سنة) أن شارك في تظاهرة كأس العالم.

للإشارة، فإن الحكمَين المُساعدَين عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري يحضران فعّاليات مونديال قطر، رفقة مواطنهما وزميلهما الحكم الرئيس مصطفى غربال.