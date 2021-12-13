عمل سائق سيارة أجرة.. تصريحات مثيرة لبوتين  

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اضطر للعمل كسائق سيارة أجرة لزيادة دخله بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وبثّ التلفزيون الروسي تصريحات بوتين في فيلم وثائقي بعنوان “روسيا- تاريخ جديد”، ووصف بوتين تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 بأنه انهيار لروسيا التاريخية، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الانهيار العديد من الروس على البحث عن طرق جديدة لكسب المال.

وقال الرئيس الروسي “في بعض الأحيان اضطررت إلى العمل ليلاً وأن أقود سيارة أجرة، إنه أمر التحدث عنه غير مبهج، لكن لسوء الحظ هذا حدث أيضاً”.

وفي السابق وصف بوتين، الذي كان يعمل في جهاز المخابرات KGB في العصر السوفييتي، انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان محكوماً من موسكو بأنه “أكبر كارثة جيوسياسية” في القرن العشرين لكنّ تعليقاته الجديدة تبيّن كيف أنه يعتبر انهياره على نحو محدد انتكاسة للسلطة الروسية.