-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

عمل سائق سيارة أجرة.. تصريحات مثيرة لبوتين  

الشروق أونلاين
  • 796
  • 0
عمل سائق سيارة أجرة.. تصريحات مثيرة لبوتين  

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اضطر للعمل كسائق سيارة أجرة لزيادة دخله بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وبثّ التلفزيون الروسي تصريحات بوتين في فيلم وثائقي بعنوان “روسيا- تاريخ جديد”، ووصف بوتين تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 بأنه انهيار لروسيا التاريخية، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الانهيار العديد من الروس على البحث عن طرق جديدة لكسب المال.

وقال الرئيس الروسي “في بعض الأحيان اضطررت إلى العمل ليلاً وأن أقود سيارة أجرة، إنه أمر التحدث عنه غير مبهج، لكن لسوء الحظ هذا حدث أيضاً”.

وفي السابق وصف بوتين، الذي كان يعمل في جهاز المخابرات KGB في العصر السوفييتي، انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان محكوماً من موسكو بأنه “أكبر كارثة جيوسياسية” في القرن العشرين لكنّ تعليقاته الجديدة تبيّن كيف أنه يعتبر انهياره على نحو محدد انتكاسة للسلطة الروسية.

مقالات ذات صلة
مباراة الجزائر- قطر.. مناصرو الخضر يطالبون بنصيبهم من التذاكر

مباراة الجزائر- قطر.. مناصرو الخضر يطالبون بنصيبهم من التذاكر

لوبان تتوعد المشجعين الجزائرين.. نهاية الإفلات ستكون بعد 4 أشهر

لوبان تتوعد المشجعين الجزائرين.. نهاية الإفلات ستكون بعد 4 أشهر

الوسط الفني يودع الممثل المسرحي ياسين زايدي

الوسط الفني يودع الممثل المسرحي ياسين زايدي

بريطانيا تعلن عن أول وفاة بمتحور أوميكرون

بريطانيا تعلن عن أول وفاة بمتحور أوميكرون

مباراة الجزائر والمغرب تحقق رقما قياسيا عبر منصة يوتيوب

مباراة الجزائر والمغرب تحقق رقما قياسيا عبر منصة يوتيوب

هدف بلايلي يتحول إلى ومضة إشهارية لشركة طيران

هدف بلايلي يتحول إلى ومضة إشهارية لشركة طيران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد