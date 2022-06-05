عمل كبير ينتظر بلماضي لإعادة “الهيبة” لـ”الخضر”

تدعيم بعض المناصب ومنح الفرصة للجدد بات ضروريا

أثبتت المواجهة الأخيرة للمنتخب الوطني أمام أوغندا، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2023، أن عملا كبيرا ينتظر الناخب الوطني جمال بلماضي، من أجل إعادة “الهيبة”، واستعادة الأمجاد لكتيبة “المحاربين” بعد خيبة “المونديال”.

رغم الفوز بثنائية نظيفة أمام المنتخب الأوغندي بملعب 5 جويلية الأولمبي، والسيطرة الواضحة لرفقاء القائد الجديد إسلام سليماني، على منافس لم يقدم أشياء كثيرة طيلة 90 دقيقة، إلا أن نقائص عديدة ظهرت على التشكيلة الوطنية، على المستويين الفردي والجماعي.

غياب محرز أثر على مردود “المحاربين” أمام أوغندا

وكشفت مواجهة أوغندا أن المنتخب الوطني بحاجة إلى نفس جديد حقيقي وتغيير في معالم التشكيلة لإعطاء وجه جديد وصورة أخرى عن المنتخب المستقبلي القادر على رفع التحديد وتحقيق أفضل مما تم تحقيقه في الماضي القريب، تحت قيادة المدرب بلماضي مهندس التتويج بكأس إفريقيا 2019 بمصر، وهذا سواء من خلال منح الفرصة للاعبين جدد، أم استدعاء آخرين قادرين على تقديم الدعم اللازم وخلق روح التنافس وسط المجموعة.

بلماضي: لست هنا لتقديم الهدايا.. وأنا من يقرر بشأن التشكيلة!

وبدا غياب القائد رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جليا في مواجهة أوغندا، حيث افتقدت التشكيلة للاعب بمثل مواصفاته فهو وفضلا عن دوره في الهجوم فقد كان بمثابة الرابط الحقيقي بين الخطوط الثلاثة فوق المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى ظهور بعض اللاعبين بوجه شاحب مع تراجع مستواهم، ببره البعض بالتعب والإرهاق خاصة وأننا في نهاية الموسم، وتفكير أغلبيتهم في مستقبلهم مع أنديتهم.

وفضل بلماضي في مواجهة أوغندا، عدم الاعتماد على اللاعبين الجدد، في صورة أدهشت بعض متابعي وعشاق المنتخب الوطني الذين كانوا يمنون النفس في اكتشاف أسماء جديدة على غرار حماش وزدادكة وحتى المهاجم عمراني، بعد استدعائهم لأول مرة إلى “الخضر”، مكتفيا بمنح بعض الدقائق لبلال براهيمي مهاجم نيس الفرنسي، الذي خلف “الفنان” يوسف بلايلي، مباشرة بعد تسجيل الأخير لهدفه الأول في المباراة والثاني للمنتخب.

وردا على ذلك، خاصة فيما يتعلق بالثنائي حماش وزدادكة، أكد بلماضي أنه صاحب القرار والأول والأخير في رسم النهج التكتيكي وتحديد أسماء اللاعبين المعنيين بالمشاركة في التشكيلة الأساسية، قائلا في هذا السياق خلال ندوته الصحفية التي أعقبت المواجهة: “زدادكة ينافس بن عيادة على الجهة اليمنى وحماش ينافس بن سبعيني في الجهة اليسرى.. عندما أقدر أنهم أفضل من أولئك الموجودين سيلعبون.. لست أنت من يقرر– في إشارة منه إلى الصحفي الذي طرح عليه السؤال- أنا من يقرر ذلك”، وأضاف: “البعض يريد أن يرى حماش وزدادكة، خاصة وأنهما وجهان جديدان، لكن بن سبعيني وبن عيادة كانا في المستوى أيضا”، وختم: “بالنسبة لحماش وزدادكة وكذلك اللاعبين الجدد دون استثناء، لست هنا من أجل تقديم الهدايا..عليهم أن يثبتوا لي إمكانياتهم من أجل الحصول على فرصة المشاركة”.

ويسعى بلماضي لضمان مواجهة ودية في جوان الحالي رغم صعوبة المهمة– حسبه-، من أجل منح الفرصة للاعبين الجدد، حيث يرفض المغامرة وفق “فلسفته” المعتادة، في المواجهات الرسمية رغم الدرس الذي قدمه له المدافع أحمد توبة في مواجهة الكاميرون الأخيرة، أين خطف الأضواء بملعب تشاكر بعد لحظات فقط من دخوله مكان زميله يوسف عطال في الجهة اليسرى من الدفاع.

وبالإضافة إلى اللاعبين الذين تم توجيه الدعوة لهم لحضور تربص جوان لأول مرة، فإن لاعبين آخرين مرشحون لدعم المنتخب الوطني في المواعيد القادمة، وفقا لمصادر مطلعة، على غرار متوسط ميدان ليون الفرنسي حسام عوار وزميله في الفريق ريان شرقي، بالإضافة إلى مدافع وولفارهامبتون الإنجليزي آيت نوري ومهاجم نيس الفرنسي أمين غويري، ولاعب ساسولو الإيطالي ماكسيم لوباز.