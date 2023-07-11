عمود مكهرب يقتل طفلا بخنشلة

السكان يحتجون ويطالبون بدرء الخطر

توفي مساء الاثنين الطفل درهم فراس صاحب الثماني سنوات من العمر، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، كان مصدرها عمود كهربائي، في الشارع غير بعيد عن مسكنه، بعمارات الحي، في المدينة الجديدة، طريق العيزار، بقلب مدينة خنشلة، وجاء الحادث عندما كان فراس يلعب كعادته مع أطفال الحي، حيث تم نقل الضحية من دون حراك، وسط صدمة الجيران، وعائلته، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بالمؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية بخنشلة، في محاولة لإنقاذه، غير أن الطاقم المناوب أكد الوفاة بسبب قوة الصعقة.

وقد احتج بعد وفاة فراس العشرات من ساكنة العمارات، بالمدينة الجديدة، الذين خرجوا جماعات، مطالبين بتدخل الجهات المعنية، منبهين للأخطار التي اصبحت تهدد الأطفال، جراء حالة الأعمدة الكهربائية التي تتوسط الأحياء بأسلاك عارية وأخرى تحطمت وبقية أسلاكها في الأرض، ما اضحى يهدد حياة الأطفال خاصة مع فصل الصيف ودخولهم في عطلة، وارتفاع درجات الحرارة التي تجبرهم على الخروج في ساعات المساء.

وقال أحد المحتجين للشرق اليومي، بأن مطلب الساكنة من اليسير تلبيته، مُطالبا السلطات التدخل لاسيما على مستوى إقامة الزهور، خلف الفرع البلدي الجديد، أين تتواجد أعمدة كهربائية كثيرة أسلاكها تتناثر على الأرض، إضافة إلى وجود شرارات في الأعمدة، نتيجة التزويد العشوائي بالكهرباء لصالح الفرع البلدي حسب المحتجين، في الوقت الذي قال مسئول من سونلغاز بأن عماله ينشطون ليل نهار، ويتحركون استثنائيا عند اتصال المواطنين بهم.