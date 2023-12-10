عمورة، وبونجاح، وشايبي يطمئنون بلماضي قبل “الكان”

بونجاح يسجل "هاتريك" وشايبي يقهر البايرن

يقدم مهاجمي المنتخب الوطني، الثلاثي، محمد أمين عمورة، وبغداد بونجاح، وفارس شايبي، في الأسابيع الأخيرة مستويات رائعة مع أنديتهم، على التوالي، سانت جيلواز البلجيكي، السد القطري وفرانكفورت الألماني، وهو الأمر الذي يبعث رسالة اطمئنان إلى الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل أربعة أسابيع من كأس إفريقيا بكوت ديفوار، المقررة ما بين 13 جانفي و11 فيفري 2024.

ويواصل صاحب القامة القصيرة، محمد أمين عمورة، التألق وصناعة التاريخ مع فريقه سانت جيلواز البلجيكي، من خلال الأهداف الحاسمة التي يسجلها في كل جولة، آخرها الهدف الذي سجله الخميس الماضي في منافسة الكأس، الذي قاد به فريقه إلى ربع نهائي كأس بلجيكا.

ويملك عمورة لحد الآن 11 هدفا هذا الموسم بواقع 9 أهداف في الدوري البلجيكي وهدف في الدوري الأوروبي وآخر في كأس بلجيكا.

وبحسب لغة الأرقام، فإن “اللاعب السريع” أصبح يسجل هدف في كل 84 دقيقة، ما يرشحه ليكون أحد أبرز الهدافين في أوروبا في الوقت الراهن.

ولا يختلف الشأن بالنسبة لهداف المنتخب الوطني الثاني، بغداد بونجاح، الذي يواصل هو الآخر التألق في البطولة القطرية مع فريقه السد، حيث أمضى أول أمس السبت “هاتريك” جديد في “الكلاسيكو” القطري أمام الريان برسم الجولة الحادية عشرة من المنافسة.

تألق بونجاح وعودته القوية إلى أحسن مستوياته تأتي في وقتها المناسب، وهذا قبل الموعد القاري الذي ينتظره رفقة المنتخب الوطني مطلع السنة القادمة بكوت ديفوار، وهذا مقابل ابتعاد زميله في كتيبة “محاربي الصحراء” إسلام سليماني الذي سيبقى بدون منافسة إلى غاية بداية “الكان” بعد إسدال ستار البطولة البرازيلية.

في نفس السياق، يبقى النجم الجزائري لنادي فرانكفورت فارس شعيبي محافظا على مستوياته، وكان هو أيضا هذا الأسبوع حاسما مع فريقه في قمة الدوري الألماني، حيث ساهم بتمريرة حاسمة في الفوز العريض الذي حققه انترخت فرانكفورت أمام بايرن ميونخ بخماسية كاملة مقابل هدف، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

إلى هذا الثلاثي المتميز، يضاف النجم يوسف بلايلي، الذي يواصل بدوره التألق في البطولة الوطنية مع مولودية الجزائر، ويؤكد أنه ما يزال ورقة رابحة في يد المدرب الوطني ومن الصعب إسقاطها من قائمة “المحاربين”.

وينتظر أن يرسل الناخب الوطني إلى “الكاف” قائمة أولية تضم 55 لاعبا، وهذا قبل يوم الخميس المقبل، 14 ديسمبر الجاري، على أن يرسل القائمة النهائية لـ27 لاعبا الذين سينتقلون إلى كوت ديفوار قبل عشرة أيام من انطلاق البطولة.

يذكر، أن المنتخب الوطني سيخوض كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أنغولا وبوركينافاسو وموريتانيا.