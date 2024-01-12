عمورة: “أريد الثأر من خيبة الماضي ومستعدون للتضحية من أجل اللقب”

كشف الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، عن خبايا احترافه في بلجيكا، كما تحدث عن أهدافه مع الخضر، ورغبته الكبيرة في التتويج باللقب القاري، بعد خيبة نسخة الكاميرون 2021، حيث خص موقع “سوو فوت” بحوار تحدث فيه عن جوانب كثيرة في مشواره الكروي.

وقال محمد الأمين عمورة: “قبل توقيعي في سان جيلواز، كان لدي عرضين من ميتز وتولوز، بالإضافة لعرض من أندرلخت الذي كان جد متقدم، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في الشق المالي مع فريقي لوغانو، لأختار بعدها سان جيلواز، بعد استشارتي كل من عبد القهار قادري، وآدم زرقان، اللذان شجعاني على قبول العرض، وكان القرار الصائب”.

وأضاف عمورة للموقع الفرنسي: “أنا راضٍ عن مستواي في أول موسم لي في البطولة البلجيكية، وبمقدوري تقديم الأفضل، خاصة وأن صفقة انتقالي من نادي لي سانت جيلواز كانت متأخرة، وهو ما عطّل استعداداتي للموسم الجاري قليلا، لكن كان لدي رؤية عن الخطط التكتيكية لفريقي وما يريده المدرب مني، وهذا الأمر الذي سمح لي التألق هذا الموسم”.

وعرج ابن جيجل على تجربته مع الخضر وأهدافه، قائلا: “بالنسبة لي قبل أربع سنوات لم أكن أملك شيئا، واليوم أنا ألعب إلى جوار رياض محرز، وأشارك معه في المنتخب، رغم أنه في “كان” الكاميرون، كنت ضمن تعداد المنتخب الوطني، لكني لم أشارك”.

مضيفا: “لديّ ثأر شخصي في الـ”كان”، بسبب خروجنا في الطبعة الماضية من الدور الأول، رغم أننا كنا حاملي اللقب، وسنة 2022، كانت سيئة لكرة القدم الجزائرية، كوننا لم نتأهل لكأس العالم أيضا”.

وتابع محمد أمين عمورة: “بعد المباريات التي خضتها هذا الموسم مع سان جيلواز، في البطولة، وكأس أوروبا، اعتبر نفسي جاهزا لـ”كان” كوت ديفوار، لدينا فريق في مرحلة التجديد، حيث تم دمج عدة لاعبين جدد في المجموعة، لكن الكل ينتظرنا، بالنظر لمكانة منتخبنا، لكننا تعلمنا الدرس من الطبعة الماضية سواء من ناحية الإعداد البدني، أو الذهني، ونحن متعطشون لتحقيق اللقب”.

وختم اللاعب السابق للوفاق، بالحديث عن الفرق المرشحة لنيل التاج القاري: “القول بأن منتخبنا من المرشحين الأبرز في “كان” كوت ديفوار، سيكون كذبة، بالنسبة للمرشحين الأبرز بالنسبة لي في “كان” كوت ديفوار، والذين أتوقع بلوغهم المربع الذهبي، مصر، ساحل العاج، المغرب، والسنغال”.