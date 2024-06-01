عمورة ثالث الهدّافين العرب بجميع البطولات الأوروبية

يتقدمهم محمد صلاح وأيوب الكعبي

أنهى الدولي الجزائري، ومهاجم نادي سانت جيلواز البلجيكي لكرة القدم، محمد أمين عمورة، الموسم الكروي 2023/2024، ضمن أحسن ثلاثة هدّافين عرب ينشطون في البطولات الأوروبية.

ونشر مؤشر “سوفاسكور” ، قائمة أفضل الهدّافين العرب مع الأندية في جميع البطولات الأوروبية، والتي حلّ فيها مهاجم “الخضر” ثالثا.

ونجح عمورة في تسجيل 22 هدفا في 44 المباراة، خلف كل من المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بـ25 هدفا في 44 لقاء، والمغربي أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، بـ34 هدفا في 50 مباراة.

للإشارة، فإن الدولي الجزائري، قاد جيلواز للتتويج بكأس بلجيكا، إلى جانب التأهل إلى رابطة أبطال أوروبا، بعدما أنهى الفريق موسمه في وصافة ترتيب البطولة البلجيكية.

ومعلوم أن محمد الأمين عمورة يتواجد حاليا في تربص المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، تحسبا لمباراتي غينيا، يوم 6 جوان الجاري على الساعة الثامنة ليلا بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي بالجزائر، وأوغندا يوم 10 جوان بكامبالا على الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة الثالثة والرابعة على التوالي من تصفيات كأس العالم.