عمورة سيذهب؟ مسؤولو فولفسبورغ يردّون

قدّمت إدارة نادي فولفسبورغ الألماني وجهازها الفني توضيحات، بِشأن لاعبهما الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة.

وتطمح عدّة أندية أوروبية كبيرة في انتداب عمورة، قبيل أيّام قلائل من إسدال ستار سوق الانتقالات الصيفية. علما أن مدّة العقد تنقضي في صيف 2029.

وقال التقني بول سيمونيس مدرب فريق فولفسبورغ: “آمل أن يبقى عمورة معنا”.

ونقلت صحيفة “كيكر” الألمانية في تقرير لها نشرته، الأحد، أيضا على لسان المدير الرياضي للنادي سيباستيان شندزيلورز قوله: “يربطنا عقد مع عمورة، لذلك لا نخشى شيئا”.

وأضاف: “ليس سرّا أن هناك أندية مهتمّة بِجلب عمورة، وأن هناك مفاوضات حول ذلك. عمورة لاعبنا. إذا أبدى أي نادٍ اهتمامه، سواء كان بنفيكا أو أي فريق آخر، فليتواصل معنا، وسنُعالج الأمر بناء على ذلك”.

وتابع المدير الرياضي يقول: “لديّ رأي واضح في هذا الأمر، وأعتقد أن فترة الانتقالات يجب أن تنتهي قبل مباراة الجولة الأولى. لكن من المهم جدا لنا، وفي كرة القدم الألمانية، ألا نُقيّد أنفسنا ونُعطي الأولوية لهذا الأمر وحده. من المهم أن يبقى الأمر كما هو للجميع”.

وعمّا إذا كان عمورة سيخوض مواجهة الضيف ماينتس، ردّ سيباستيان شندزيلورز قائلا: “لا أدري”.

وتُقام هذه المباراة الأحد المقبل، بِرسم الجولة الثانية من عمر مسابقة “البوندسليغا”.

ووفقا للصحافة الألمانية، فإن إدارة نادي فولفسبورغ تُصرّ على استلام مبلغ لا يقلّ عن 40 مليون أورو، نظير تسريح محمد الأمين عمورة هذه الصائفة. وأن نادي بنفيكا البرتغالي أقوى الفرق المتسابقة لِجلب الدولي الجزائري، لكن عرضه المالي لم يصل إلى عتبة الرقم المذكور.