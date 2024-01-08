“عمورة صديقي وأتمنى أن ينتقل إلى البريمرليغ”

نجم منتخب تونس.. الحاج محمود:

تحدث نجم منتخب تونس ولاعب نادي لوغانو السويسري محمد الحاج محمود، عن زميله الأسبق الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، والعلاقة التي تربط الثنائي، بعد الفترة التي قضاها الثنائي مع بعض.

وصرح محمد الحاج، في حوار لموقع “وين وين”: “عمورة هو زميلي السابق في لوغانو، قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي، اعتبره أخي وصديقي، ويستحق كل الخير في مسيرته الكروية وحياته الشخصية”.

وتابع محمد الحاج محمود: “أنا سعيد للغاية بما يحققه عمورة، في الآونة الأخيرة مع ناديه سانت جيلواز والمنتخب الجزائري، فهو يملك إمكانات فنية كبيرة، وأتمنى أن ينتقل للعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز”، مضيفا ” أتمنى أن يبرز أكثر في البطولة الأفضل في العالم، إنه يستحق ذلك، وأنا متأكد من تألقه”.

يذكر أن محمد أمين عمورة، يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة، نظير تألقه هذا الموسم مع ناديه سانت جيلواز، حيث بصم على بداية موسم متميزة في الدوري البلجيكي، ومع المنتخب الوطني، أين أصبح حاسما في الكثير من اللقاءات.