عمورة ضمن قائمة أفضل المساهمين في الأهداف بأوروبا

بـ 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة

يتواجد الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، المحترف في صفوف فريق فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، في قائمة أفضل اللاعبين المساهمين في الأهداف في البطولات الأوروبية، وفق آخر إحصائية صدرت عن موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في بيانات اللاعبين.

وبحسب ذات الموقع، احتل عمورة المركز الثامن ضمن قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في البطولات الأوروبية لهذا الموسم، حيث ساهم في 20 هدفا، وسجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة”.

وشهدت القائمة التي ضمت عشرة لاعبين، وجود اسم الدولي المصري لفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح الذي تصدر القائمة، متفوقا على البرازيلي رافينيا، حيث سجل وصنع 45 هدفا مع “الريدز” بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى نادي فولفسبورغ الألماني، قادما من يونيون سان جيلواز البلجيكي، نجح محمد أمين عمورة في تقديم مستوى مميز جعله أحد أبرز نجوم فريقه وبات مطلب العديد من الأندية التي تريد الحصول على خدماته على غرار باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت الألمانيان، بالإضافة إلى أندية من البريمرليغ الإنجليزية.

وشهدت القيمة المالية لعمورة (24 عاما) في سوق الانتقالات، ارتفاعا محسوسا، حيث أكد موقع “ترانسفير ماركت”، أنها بلغت حاليا 32 مليون أورو، مما يجعله ثاني أغلى لاعب جزائري في سوق الانتقالات.