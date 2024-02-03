عمورة ضمن لقب الدوري في انتظار أحسن هداف

يمضي أحسن موسم في حياته الاحترافية

يسير أمين عمورة بثبات وبكل تأكيد، نحو تحقيق أحسن موسم له في حياته الاحترافية، التي بدأها من سويسرا وبلغ الآن بلجيكا، بالتتويج باللقب، الذي صار قريبا جدا لناديه سان جيلواز، على بعد سبع جولات من النهاية، وبتقدم ناديه في الريادة، بفارق عشر نقاط عن الوصيف الفريق الكبير أندرلخت، وكان فريق سان جيلواز الموسم الماضي قد ضيّع اللقب بفارق الأهداف فقط، ليثأر لنفسه هذا العام، ويكفيه أربعة انتصارات متتالية فقط، ليضمن اللقب مهما كانت نتائج منافسيه، كما أن عمورة صار على بعد هدف واحد من ريادة ترتيب الهدافين. والفوز باللقب في بلجيكا يعني المشاركة في الموسم القادم مباشرة في دور المجموعات لرابطة أبطال أوربا وهو أحد أحلام أمين عمورة.

وسيكون رائعا بالنسبة لأمين عمورة تحقيق اللقب الجماعي والفردي أيضا، بالفوز بلقب أحسن هداف، حيث لا يفصله عن المقدمة حاليا التي هي بين أقدام لاعب طوغولي وآخر برازيلي بـ 16 هدفا، ولا ينقص عمورة سوى هدف واحد بعد أن رفع رقم تهديفه إلى 15 هدفا.

ويبدو أن فريق سان جيلواز، بعد أن ضمن لقب الدوري والمشاركة في رابطة أبطال أوربا بنسبة كبيرة، صار همّه الأول هو التألق في منافسة كأس المؤتمرات، التي مازال متأهلا فيها، حيث سيقابل منتصف فيفري الحالي فريق فرانكفورت الألماني، وهي فرصة لقاء عمورة بزميله في الخضر الشاب فارس شعيبي، ومزيد من الخبرة، مع التركيز على خطف لقب هداف الدوري البلجيكي خاصة أن نادي سان جيلواز منح لأول مرة منذ بداية الدوري لعمورة شرف تنفيذ ركلة الجزاء، وهي الركلات التي منحت لمنافسيه الطوغولي والبرازيلي الغلبة على حسابه.

يتفوق حاليا على عمورة في الدوري البلجيكي في التهديف لاعبان وهما دينكلي من طوغو لاعب سيركل بروج، صاحب الـ 23 سنة، الذي سجل 16 هدفا من بينها ثنائية من ركلات الترجيح، ولكنه لعب فترة أطول من عمورة بـ 1975 دقيقة، إضافة للبرازيلي تياغو مسجل 16 هدفا ومنها سداسية كاملة، من ركلات الترجيح، وهو لاعب في الثانية والعشرين من العمر، وينشط مع فريق بروج الأول حيث لعب لحد الآن 1578 دقيقة، بينما سجل عمورة ركلة جزاء واحدة، من ضمن 15 هدفا سجلها، وبنسبة لعب أقل من منافسيه بلغت 999 دقيقة فقط، بنسبة تهديف تعجيزية وصلت إلى هدف كل 66 دقيقة.

في حالة تتويج عمورة بلقب الهداف وتتويج ناديه بالدوري، والتقدم في منافسة كأس المؤتمرات، فإن عمورة سيتوج بلقب أحسن لاعب في الدوري البلجيكي، وهو اللقب الذي سبق وأن أحرزه لاعب الخضر السابق سفيان هني في دوري بلجيكي، ليس قويا جدا ولكنه أيضا ليس ضعيفا، وهو في الغالب محطة للتنقل إلى الدوريات الأوروبية الأقوى.