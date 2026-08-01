عمورة على بُعد خطوة من بنفيكا البرتغالي

بعد هبوط فولفسبورغ إلى الدرجة الثانية الألمانية

يتجه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، للرحيل عن نادي فولفسبورغ الألماني قبل غلق فترة التحويلات الصيفية الحالية، عقب سقوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الألمانية متوجهاً نحو تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وأجبر هذا الهبوط اضطرارياً إدارة النادي الألماني على خفض مطالبها المالية للتخلي عن المهاجم السريع، بعدما كانت قد رفضت في الصيف الماضي عرضاً رسمياً بقيمة 27 مليون يورو من بنفيكا اللشبوني، مشترطة حينها مبلغ 40 مليون يورو. غير أن تراجع أسهم اللاعب إلى حدود 20 مليون يورو ـ عقب موسم صعب تخللته عقوبات انضباطية وإصابة تعرض لها في كأس العالم 2026 ـ جعل النادي في موقف ضعف للتمسك بشروطه، رغم تصدر عمورة قائمة هدافي الفريق بـ 8 أهداف.

واستغل نادي بنفيكا البرتغالي هذه التطورات ليعود بقوة لحسم الصفقة لصالحه؛ حيث يُنتظر وصول هداف الاتحاد الرياضي لنادي سانت جيلواز السابق إلى العاصمة البرتغالية “لشبونة” خلال الأيام القليلة القادمة لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية قبل التوقيع الرسمي على عقده الجديد.

وتشكل هذه الخطوة فرصة مثالية للبالغ من العمر 26 عاماً للعودة إلى أجواء المنافسات الأوروبية رفيعة المستوى، ومواصلة تطوره الرياضي مع أحد أعرق الأندية القارية، تاركاً وراءه تجربة ألمانية معقدة انتهت بهبوط ناديه بشكل غير متوقع.