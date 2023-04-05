عمورة في نهائي كأس سويسرا لِثاني مرّة تواليا

بلغ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة سهرة الأربعاء، نهائي منافسة كأس سويسرا لِكرة القدم.

وفاز فريق لوغانو بِواقع ركلات الترجيح (5-3) على مُنافسه نادي سيرفات جنيف، ضمن إطار نصف نهائي كأس سويسرا. بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (2-2).

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 74، وحينما كان فريقه لوغانو مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1).

ونجح عمورة في تسجيل ركلة الجزاء الثالثة لِفريقه لوغانو.

وسيلعب محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو نهائي كأس سويسرا في الـ 4 من جوان المقبل، أمام نادي يانغ بويز.

وكان عمورة وفريقه لوغانو قد أحرزا كأس سويسرا في الموسم الماضي.