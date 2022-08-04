عمورة لعب في الشوط الثاني أمام فريق صهيوني

شارك اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مع زملائه من فريق لوغانو السويسري مساء الخميس، في مباراة رسمية ضد المُنافس نادي هبوعيل بئر السّبع الصّهيوني.

ولُعبت هذه المباراة بِسويسرا، لِحساب ذهاب الدور الثالث من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

ودخل متوسط الميدان الهجومي عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 67، وحينها كان فريقه لوغانو السويسري مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر. قبل أن تنتهي المقابلة بِخسارة حصيلتها (0-2).

وتُجرى مبارة العودة مساء الخميس المقبل، بِالكيان الصّهيوني أو بِالأحرى فلسطين المحتلّة.