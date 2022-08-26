عمورة مازال مصابا وسيعود في الوقت المناسب

المدير الفني لفريق لوغانو السويسري

مازال اللاعب الدولي الجزائري عمورة في نادي لوغانو السويسري ولم يتم تسريحه مثلما أكدته العديد من المصادر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رفضه الذهاب مع الفريق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت العديد من المصادر قد أكدت أن عمورة تم تسريحه من نادي لوغانو السويسري بسبب رفضه مرافقة فريقه لوغانو السويسري لمواجهة فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، في المباراة التي نُظّمت يوم 14 أوت، ضمن تصفيات منافسة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2022-2023.

وغاب عمورة أيضا عن مباراة فريقه لوغانو الأخيرة أمام لينث في بطولة كأس سويسرا، يوم الأحد الماضي، بعد تأكّد عدم تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة أسبوعين.

وأكّد المدير الفني لفريق لوغانو، ماتيا كروتشي تورتي، في ندوة صحفية أنّ غياب عمورة عن المباريات الأخيرة كان بسبب تعرضه لإصابة جديدة.

وأوضح تورتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، قائلًا: “للأسف عمورة غير محظوظ، لقد تعرض لإصابة جديدة، ولن يكون حاضرًا في مباراة الأحد الماضي، لأنه غير جاهز للعب”. مضيفًا: “للأسف لم نستفد من عمورة بالطريقة التي كنا نريدها، إذ تعرض لأربعة إصابات متتالية، خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، ولم يكن قادرًا على اللعب معنا وسيعود في الوقت المناسب”.