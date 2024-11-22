عمورة من أفضل الممررين الحاسمين في أوروبا

يتواجد الدولي الجزائري ونادي فولفسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، ضمن قائمة أفضل الممررين الحاسمين في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الموسم الكروي الحالي، حسب آخر أرقام وإحصائيات مؤشر “ترانسفير ماركات” العالمي.

ويحتل عمورة، الذي تألق بشكل ملفت مع ناديه فولفسبورغ الألماني، المرتبة السابعة في ترتيب أحسن الممررين الحاسمين في البطولات الأوروبية بمجموع 6 تمريرات حاسمة قدمها خلال 8 مباريات لعبها لحد الآن.

وتصدر نجم لاتسيو الإيطالي تافاريز قائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة بمجموع 8 تمريرات خلال 9 مباريات لعبها اللاعب.

ويعد مهاجم “الخضر” محمد أمين عمورة واحدا من بين أفضل المهاجمين في البطولة الألمانية في الفترة الحالة.