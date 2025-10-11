عمورة.. من لاعب بديل مع بلماضي إلى آلة تهديفية في عهد بيتكوفيتش

بتسجيله ثمانية أهداف وتقديمه أربع تمريرات حاسمة في 9 مباريات

انفرد مسجل ثنائية المنتخب الوطني في مباراة الصومال، محمد عمورة، بأرقام مذهلة في تصفيات كأس العالم 2026 ارتقت به إلى منافسة النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل هداف في التصفيات الأفريقية، وجعلت منه النجم الأول في “الخضر” متفوقاً على القائد التاريخي رياض محرز من حيث الأرقام والأهمية والتأثير في انتظار التأكيد خلال كأس أمم أفريقيا 2025.

نجم نادي فولفسبورغ الألماني كان الهداف الأول لـ”محاربي الصحراء” في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال تسجيله ثمانية أهداف وتقديمه أربع تمريرات حاسمة في 9 مباريات، أي أنه أسهم في 12 هدفاً من أصل الـ22 هدفا التي سجلها المنتخب الوطني خلال التصفيات المونديالية الحالية أي بنسبة تعادل 60 بالمئة، ما يبرز الأهمية الكبيرة لنجم وفاق سطيف السابق في حسابات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

ولم يكن تحول المهاجم القصير القامة من لاعب بديل في المنتخب الوطني مع المدرب الوطني السابق، جمال بلماضي، الذي لم يمنحه الثقة والفرصة كاملة للتألق، إلى آلة تهديفية حقيقية.

ولا يختلف اثنان في أن عمورة استفاد كثيراً من ثقة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الذي لم يتأخر في وضع ثقته في المهاجم السريع لنادي فولفسبورغ الألماني بعد أن كان يتمتع في وقت سابق بصفة اللاعب البديل والجوكر في “الخضر”، وهو الأمر الذي سمح لابن مدينة جيجل بتقديم أفضل ما لديه خلال تصفيات المونديال.

وعانى لاعب نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي السابق من مشكلة خلال بداياته الأولى مع المنتخب الوطني تمثلت في اكتفائه بأدوار ثانوية وغير مؤثرة مقارنة بلاعبين آخرين لم يكونوا يقدمون نفس أدائه، قبل أن تتغير المعطيات بقدوم بيتكوفيتش الذي وضع كل ثقته في القطار السريع الجزائري.

إلى ذلك، يتمتع عمورة بمرونة تكتيكية وتألق واضح عندما يلعب في مركز الجناح الأيسر الذي بات الخيار الأمثل بالنسبة له، حيث دائما ما يتألق في هذا المركز مقارنة بأدائه عندما يتم توظيفه في مركز المهاجم الصريح.

ويستفيد مهاجم فولفسبورغ من سرعته العالية وقدرته الكبيرة على استغلال المساحات والفراغات والاختراق من عمق الدفاع أو على الجناحين، وهي مميزات لا تتوفر في كال المهاجمين، الأمر الذي سمح له بالاستفادة من هذه الميزات أمام دفاعات المنتخبات الأفريقية الثقيلة في الغالب.

بات مهاجم نادي لوغانو السويسري السابق نجماً فوق العادة في تشكيلة “محاربي الصحراء” حيث يحظى بدعم قوي من طرف زملائه وفي مقدمتهم رياض محرز، المدركين جيداً لصعود قيمة زميلهم الفنية وتأثيره في نتائج المنتخب، حيث يحظى بشعبية جارفة وسط زملائه.

وبدأ عمورة يشعر حالياً بقيمته ومسؤوليته كنجم في “الخضر” وهو ما رفع من مقدار ثقته في قدراته الفنية، لينعكس ذلك على أدائه وأرقامه داخل الملعب، متقدماً على أسماء قوية انطلقت من أوروبا، على غرار رياض محرز وأمين غويري وحسام عوار وإسماعيل بن ناصر.

.. عمورة يشعل سباق ترتيب هدافي التصفيات الإفريقية

أشعل اللاعب الدولي محمد الأمين عمورة، المتألق مع المنتخب الوطني، سباق هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2026، بعد تسجيله الخميس لثنائية في اللقاء أمام الصومال بنتيجة (3-0)، حسم بها المنتخب تأهله إلى نهائيات المونديال المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبثنائيته، رفع محمد الأمين عمورة رصيده التهديفي إلى ثمانية (8) أهداف، ليحتل المركز الثاني في الترتيب مناصفة مع كل من الغابوني بوانغا والمالي دومبيا، فيما يتصدر قائد المنتخب المصري محمد صلاح لائحة الترتيب برصيد 9 أهداف، بعدما سجل هو الآخر ثنائية في فوز “الفراعنة” على جيبوتي (3-0) في المباراة التي جمعتهما الأربعاء.

وتبقى الفرصة قائمة أمام عمورة لرفع عداده التهديفي في هذه التصفيات، خلال مقابلة الجولة المقبلة من التصفيات التي تجمع “الخضر” بمنتخب أوغندا الثلاثاء بملعب حسين-آيت احمد بتيزي وزو (17.00)، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة.

ونفس الفرصة، ستكون متاحة أيضا للمهاجم المالي دومبيا، الذي يملك هو الآخر فرصة تعزيز رصيده عندما يشارك مع منتخب بلاده في مباراة الجولة العاشرة ضد منتخب غامبيا المقررة مساء الجمعة.

وتأتي هذه الإمكانية في ظل الغياب المحتمل للمصري محمد صلاح عن مباراة مصر أمام غينيا بيساو المقررة لمساء اليوم الأحد بـ”ملعب القاهرة”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات.