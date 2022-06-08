عمورة وبن عياد في أمر غير مسبوق

تألّق لاعبان في صفوف المنتخب الوطني الجزائري مساء الأربعاء، في مقابلته التصفوية الإفريقية أمام المضيف التنزاني.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من محمد الأمين عمورة مهاجم نادي لوغانو السويسري، وزميله بِالخطّ ذاته رياض بن عياد الذي يرتدي زيّ فريق وفاق سطيف.

وسجّل عمورة أوّل هدف له، في مباراة دولية مع المنتخب الوطني الجزائري. بعد أن دخل بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، لِزميله المهاجم آدم الوناس.

وبِاحتساب مواجهة تنزانيا، خاض عمورة – البالغ من العمر 22 سنة – أربع مقابلات دولية في صفوف النخبة الوطنية.

وشارك المهاجم رياض بن عياد في أوّل مباراة دولية له، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الـ 80، لِزميله صانع الألعاب يوسف بلايلي.

وسبق لِبن عياد – البالغ من العمر 25 سنة – أن لعب مقابلات دولية، لكن في صفوف المنتخب الوطني المحلّي.

وتألّق رياض بن عياد في الموسم الحالي مع فريقه وفاق سطيف، بعد أن أمضى 10 أهداف، نصفها في البطولة الوطنية، والنصف الآخر في رابطة أبطال إفريقيا.