-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عمورة وبن عياد في أمر غير مسبوق

علي بهلولي
  • 391
  • 0
عمورة وبن عياد في أمر غير مسبوق
عمورة يفتتح عدّاد التهديف

تألّق لاعبان في صفوف المنتخب الوطني الجزائري مساء الأربعاء، في مقابلته التصفوية الإفريقية أمام المضيف التنزاني.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من محمد الأمين عمورة مهاجم نادي لوغانو السويسري، وزميله بِالخطّ ذاته رياض بن عياد الذي يرتدي زيّ فريق وفاق سطيف.

وسجّل عمورة أوّل هدف له، في مباراة دولية مع المنتخب الوطني الجزائري. بعد أن دخل بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، لِزميله المهاجم آدم الوناس.

وبِاحتساب مواجهة تنزانيا، خاض عمورة – البالغ من العمر 22 سنة – أربع مقابلات دولية في صفوف النخبة الوطنية.

وشارك المهاجم رياض بن عياد في أوّل مباراة دولية له، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الـ 80، لِزميله صانع الألعاب يوسف بلايلي.

وسبق لِبن عياد – البالغ من العمر 25 سنة – أن لعب مقابلات دولية، لكن في صفوف المنتخب الوطني المحلّي.

وتألّق رياض بن عياد في الموسم الحالي مع فريقه وفاق سطيف، بعد أن أمضى 10 أهداف، نصفها في البطولة الوطنية، والنصف الآخر في رابطة أبطال إفريقيا.

مقالات ذات صلة
المولودية بِلا جمهور حتى المباراة الثانية بِميدانها في الموسم المقبل

المولودية بِلا جمهور حتى المباراة الثانية بِميدانها في الموسم المقبل

بِالفيديو: نتيجة تهمّ المنتخب الوطني

بِالفيديو: نتيجة تهمّ المنتخب الوطني

بوقرة: “واجهت صعوبات لضبط قائمتي بسبب البطولة.. وأريد لعب مباريات “الشان” في وهران”

بوقرة: “واجهت صعوبات لضبط قائمتي بسبب البطولة.. وأريد لعب مباريات “الشان” في وهران”

فوز المنتخب المحلّي

فوز المنتخب المحلّي

مجمع سونلغاز يعلن عن إجراءات خاصة لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

مجمع سونلغاز يعلن عن إجراءات خاصة لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

عن النّضال النّقابي المُمتع والشيّق.. في إفريقيا!

عن النّضال النّقابي المُمتع والشيّق.. في إفريقيا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد