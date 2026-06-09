عمورة ولوكا زيدان سفيران جديدان لـ علامة “جازي”

ضمن مساعيها لمرافقة النماذج الرياضية الملهمة للشباب الجزائري

وقع متعامل الهاتف النقال “جازي” اتفاقيتي شراكة مع الدوليين الجزائريين محمد الأمين عمورة وحارس المنتخب الوطني لوكا زيدان اللذين انضما إلى قائمة سفراء العلامة التجارية، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى دعم المواهب الوطنية الشابة وترقية قيم التميز والنجاح.

وأوضح بيان لشركة “جازي”، الاثنين، أن حفل التوقيع على العقد جرى السبت المنصرم بملعب “نيلسون مانديلا” بالجزائر العاصمة، بحضور المدير العام للشركة، بومدين سنوسي، إلى جانب اللاعبين ومرافقيهما.

وفي هذا السياق، أوضحت “جازي” أن انضمام محمد الأمين عمورة ولوكا زيدان إلى عائلة سفرائها يندرج ضمن مساعيها لمرافقة النماذج الرياضية الملهمة للشباب الجزائري، بالنظر إلى المسار المتميز الذي حققه اللاعبان في مشوارهما الحافل.

وفرض محمد الأمين عمورة، مهاجم نادي فولفسبورغ الألماني، نفسه كأحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف المنتخب الوطني بفضل سرعته الكبيرة وفعاليته أمام المرمى.

ويزخر سجله بعدة إنجازات، من بينها التتويج بكأس سويسرا سنة 2022 مع نادي لوغانو وكأس بلجيكا سنة 2024 مع نادي يونيون سان جيلواز، فضلا عن تصدره ترتيب هدافي التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الأمر الذي يؤكد مكانته ضمن أبرز المهاجمين الجزائريين في الوقت الراهن.

من جهته، انضم حارس مرمى المنتخب الوطني لوكا زيدان إلى سفراء العلامة التجارية لمؤسسة “جازي” تقديرا منها لمساره الرياضي ومستوياته المميزة التي مكنته من حجز مكانة بارزة ضمن صفوف “الخضر”.

وأكدت الشركة أن لوكا زيدان، المتكون في مدرسة ريال مدريد الإسباني، يتمتع بخبرة معتبرة وسجل حافل بالألقاب، حيث كان ضمن تعداد الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا سنتي 2017 و2018، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما سبق له التتويج ببطولة أوروبا لأقل من 17 سنة 2015.

وبهذه المناسبة، أبرزت “جازي” أن انضمام عمورة وزيدان يجسد القيم التي تدافع عنها المؤسسة، المتمثلة في الحيوية والطموح والسعي الدائم إلى التميز، مؤكدة “التزامها بمواصلة دعم الرياضيين الجزائريين وتشجيعهم على تحقيق النجاح، إلى جانب المساهمة في ترسيخ ثقافة المثابرة والعمل الجاد لدى فئة الشباب”.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرات تندرج في إطار رؤيتها الرامية إلى “مرافقة الكفاءات الوطنية وإبراز النماذج الملهمة القادرة على تحفيز الأجيال الصاعدة على تحقيق طموحاتها الرياضية والمهنية وترسيخ ثقافة الانتصار والمثابرة والإيمان بتحقيق الأهداف”.