عمورة يبرز صعوبات أول تجربة احترافية له بأوروبا

يتطلع إلى التتويج بلقب كأس سويسرا

كشف الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، نجم نادي لوغانو، عن سّر الأزمة التي مرّ بها مع النادي السويسري منذ بداية العام الجاري، وعلى وجه التحديد عقب مشاركته مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا الماضية في الكاميرون، قبل أن يستعيد توهّجه في الأيام القليلة الماضية، موجها بالمناسبة رسالة قوية إلى المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي.

وكان عمورة (23 عاما) قاد نادي لوغانو، السبت الماضي، إلى الفوز على نادي يونغ بويز في لقاء المرحلة 33 من الدوري السويسري بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، سجل منها نجم نادي وفاق سطيف السابق هدفين، ما أعاده إلى واجهة وسائل الإعلام السويسرية بعد أن غاب لمدة شهرين بداعي الإصابة، قبل أن يعود تدريجيا إلى أجواء المنافسة الشهر الماضي، وقال عمورة في تصريحات لموقع “كالتشيو” تعليقا على عودته القويّة وقيادته لوغانو إلى تسجيل فوز جديد: “الحمد لله تمكنا من الفوز بهذه المباراة”، قبل أن يتطرق إلى الفترة الصعبة التي مرّ بها مع النادي السويسري، وصرح: “قضيت أشهرا صعبة للغاية من الناحية الشخصية بسبب الإصابة وشهر رمضان”، وتابع الهدّاف الجزائري المبعد من منتخب “محاربي الصحراء” في الفترة الماضية بقرار من المدرب جمال بلماضي، حديثه بالتأكيد على استعادته لعافيته وجاهزيته الفنية والبدنية، قائلا: “الآن تمكنت من العودة إلى مستواي وسأواصل العمل الجاد لمساعدة الفريق”، قبل أن يضيف: “كانت الأيام الأولى من شهر رمضان صعبة علّي لأنّها كانت أول تجربة لي خارج الجزائر”، وزاد: “رمضان شهر مقدس بالنسبة لنا كمسلمين وكان الأمر مهمًا للغاية”، وزاد: “ومع ذلك بعد أن انتهى الأمر، فإن تسجيل هدفين أمام يونغ بويز هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لي بعد الفترة الصعبة التي مررت بها في الفترة الماضية”.

من جهة أخرى، حرص عمورة على إبراز الصعوبات التي وجدها في أول تجربة احترافية له بالنظر للآمال المعقودة عليه كنجم جزائري واعد، وقال بهذا الخصوص: “التوقعات العالية والضغط..؟. كانت الأشهر الأولى معقدة بعض الشيء بالنسبة لي، لكنني الآن اعتدت على الحياة هنا في لوغانو”، مضيفا: “علاقتي مع زملائي رائعة والجميع ساعدني على التأقلم”، وعن قرار مدرب لوغانو بتغيير منصبه (لاعب جناح أيمن بعد أن بدأ كمهاجم صريح)، قال اللاعب الجزائري: “في المنصب الجديد شعرت على الفور بالراحة. ثم هناك المجموعة بأكملها (اللاعبون) التي ساعدتني وشجعتني على بذل قصارى جهدي. الآن علي أن أواصل العمل”، قبل أن يقدم وعدا لجماهير النادي بخصوص إحراز لقب كأس سويسرا، قائلا: “الآن نريد الفوز بكأس سويسرا لنجعل جماهيرنا وكل سكان لوغانو أكثر سعادة”، وخاض محمد أمين عمورة 23 مباراة مع نادي لوغانو في مختلف المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف، وتشكل عودته القوية مؤخرا فرصة سانحة لاستعادة مكانته مع المنتخب الوطني قبل تربص الشهر المقبل استعدادا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

يجدر الذكر، أن نادي لوغانو سيواجه نظيره سانت غالين في نهائي كأس سويسرا، يوم الأحد 15 ماي، ومحاولة الحصول على لقبه السادس في المسابقة، ويعود آخر تتويج للوغانو بلقب الكأس إلى عام 2016.