عمورة يبلغ نهائي كأس سويسرا

بلغ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو مساء الخميس، نهائي منافسة كأس سويسرا.

وفاز فريق لوغانو على منافسه نادي لوسيرن بِواقع ركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بـ (1-1)، ثم في الوقت الإضافي (2-2). ضمن إطار نصف نهائي كأس سويسرا.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 87، وحينها كان فريقه لوغانو مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وسجّل لاعبو فريق لوغانو 4 ركلات ترجيح، مقابل إهدار واحدة. ولم يكن عمورة ضمن الخماسي الذين اختارهم المدرب ماتيا كروتشي تورتي لِهذه السلسلة. بينما نجح زميله حارس المرمى الصربي أمير صايبي في صدّ ركلتَي جزاء، للاعبَين من نادي لوسيرن.

وفي المباراة النهائية لِكأس سويسرا بِتاريخ الـ 15 من ماي المقبل، يلعب محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو ضد المُنافس نادي سانت غالن.