عمورة يتألق مع الكبار ويتواجد في التشكيلة المثالية

دور مجموعات الدوري الأوروبي لكرة القدم

تمكن الدولي الجزائري، ولاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، محمد أمين عمورة، من افتكاك منصب له ضمن التشكيلة المثالية، الخاصة بالجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي لكرة القدم “الأوروبا ليغ”، بعد قيادته لفريقه سهرة إلى تحقيق فوز مهم على نادي ليفربول الإنجليزي بنتيجة (2-1)، بحسب ما نشره موقع “هوسكورد” المتخصص في الإحصاء.

وخطف مهاجم “الخضر”، الأنظار بفضل تألقه ومساهمته الفعالية في فوز فريقه جيلواز، حيث تمكن من تسجيل هدفا وصنع آخرا، قبل أن يغادر مصابا.

وتمكن عمورة من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من زميله جوستاف نيلسون. كما ساهم في منح تمريرة حاسمة تمكن على إثرها زميله كاميرون بويرتاس من تسجيل الهدف الثاني لسانت جيلوزار، في الدقيقة الـ43، بعد دقائق قليلة من إدراك ليفربول التعادل في الدقيقة 39 عن طريق غاريل كوانساه.

واختير مهاجم المنتخب الوطني رجلا للمباراة المثيرة، بعد تحصله على تنقيط 9.3 من أصل 10، بحسب موقع “هوسكورد”.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء،تشكيلته المثالية الخاصة بجولة ختام مجموعات “الأوروبا ليغ” والتي ضمت عمورة، الذي تحصل على تقييم 9.09.

للإشارة، فإن جيلواز، ورغم الفوز على “الريدز” إلا أنه أنهى المجموعات في المركز الثالث، ليتحول بذلك، إلى منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت المباريات الأخيرة في البطولة البلجيكية لكرة القدم، تألق الجزائري محمد لمين عمورة الذي عاد ليهز شباك منافسيه باستمرار وقد بصم يوم الأحد الماضي على ثنائية جديدة مع فريقه سان غيلواز، أكدت عودته القوية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

ويعتبر عمورة أفضل اللاعبين الجزائريين حاليا في أوروبا، بفضل أرقامه المميزة حيث سجل 11 هدفا في البطولة المحلية خلال 12 مباراة شارك فيها، إضافة إلى تألقه مسابقة الدوري الأوروبي إذ سجل هدفا في 5 مباريات حتى الآن، كما كان من بين أفضل اللاعبين في فريقه منذ بداية الموسم.