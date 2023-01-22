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رياضة

عمورة يتألّق تسجيلا وتمريرا

علي بهلولي
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عمورة يتألّق تسجيلا وتمريرا
عمورة قبيل انطلاق مواجهة فريق سيون (صورة نادي لوغانو).

سطع نجم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة بعد ظهيرة الأحد تسجيلا وتمريرا، في صفوف فريقه لوغانو السويسري.

وانتصر فريق لوغانو بِنتيجة (2-3) على المُضيّف نادي سيون، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة السويسرية.

وسجّل المهاجم عمورة أوّل هدف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 3، كما صنع الثاني لِفريقه لوغانو بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 33.

وبات عمورة يجمع في رصيده 3 أهداف وتمريرة حاسمة، في البطولة السويسرية للموسم الحالي.

وهكذا عاد محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو إلى ساحة المنافسات الرّسمية، بعد غياب يعود تاريخه إلى الـ 13 من نوفمبر الماضي. بِسبب إيقاف المسابقات المحلّية في سويسرا، نتيجة تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.

وارتقى فريق لوغانو بعد هذا الفوز إلى المركز الثاني بِرصيد 26 نقطة، مُتخلّفا عن الرّائد نادي يانغ بويز بِفارق 12 نقطة. ويجمع فريق سيون 20 نقطة في الرّتبة الـ 8.

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