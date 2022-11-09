عمورة يتأهّل في كأس سويسرا

حجز اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو سهرة الأربعاء، مقعدا في الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس سويسرا.

وفاز فريق لوغانو بِهدف لِصفر على نادي فينترتور، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس سويسرا.

وتابع المهاجم عمورة أطوار هذه المباراة من دكّة بدلاء فريقه لوغانو.

وتُجرى مقابلات ثمن نهائي كأس سويسرا في الـ 31 من جانفي والفاتح من فيفري 2023.

وكان محمد الأمين عمورة قد أحرز مع فريق لوغانو كأس سويسرا للموسم الماضي.

هدف خرافي

ترك اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة عصر الأحد، بصمته في تأهّل فريق لوغانو لِثمن نهائي كأس سويسرا.

وفاز فريق لوغانو بِرباعية نظيفة على نادي برايتنراين، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس سويسرا. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير ينتمي إلى الدرجة الثالثة.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 62، وحينها كان فريقه لوغانو مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وسجّل عمورة الهدف الثالث لِفريقه لوغانو، في الدقيقة الـ 87، وبِطريقة خرافية كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات عمورة يحوز في رصيده هدفَين بِزيّ نادي لوغانو في الموسم الجديد، وذلك بِاحتساب توقيع آخر في البطولة السويسرية.

ويلعب محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو مباراة ثمن نهائي كأس سويسرا، ما بين الـ 8 والـ 10 من نوفمبر المقبل.

للإشارة، فإن محمد الأمين عمورة أحرز مع فريقه لوغانو كأس سويسرا، في الموسم الماضي.