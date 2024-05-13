عمورة يتصدر قائمة اللاعبين العرب المتألقين في الدوري البلجيكي

بعد تتويجه بكأس بلجيكا مع سانت غيلواز..

شهد الموسم الكروي الحالي، تألقاً عربياً مبهراً، في الدوري البلجيكي حيث قدّم النجوم العرب مستويات مميزة، سمحت لفرقهم بتحقيق أهدافها، ووضعتهم محل اهتمام عدة أندية أوروبية، ما يرجّح فرضية انتقالهم للعب في مستوى أعلى، وخوض تحديات أكثر قيمة، بشرط موافقة فرقهم البلجيكية على بيعهم، في ظل الرغبة السائدة من أجل بقائهم.

وتوج عرب الدوري البلجيكي المجهودات التي بذلوها طوال الموسم مع أنديتهم بتحقيق جوائز فردية، فضلاً عن أن بعضهم تُوِّج بالألقاب، مثل النجم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، الذي قاد ناديه، يونيون سانت غيلواز، إلى الفوز بكأس بلجيكا، في انتظار المنافسة على جوائز أخرى، مثل جائزة أفضل لاعب أفريقي داخل بلجيكا.

وظهر تألق النجم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، في مباريات الدوري البلجيكي، برفقة ناديه، يونيون سانت غيلواز، لكنه لم يقتصر على هذه المنافسة، حيث أدى دوراً رئيسياً في تتويج فريقه بكأس بلجيكا، بينما يصل رصيد أهدافه إلى 23 هدفاً، سجلها في 45 مباراة، دخلت ضمن مختلف المنافسات، وهو الذي وصل إلى الفريق الصيف الماضي، قادماً من صفوف نادي وفاق سطيف الجزائري.

وتوّج منظمو حفل “الأسد الذهبي”، الدولي الجزائري، بجائزة أفضل لاعب عربي، وفقاً لما نشرته صحيفة “والفوت” البلجيكية، مساء الجمعة الماضي.

وحقق الدولي المغربي، بلال الخنوس، جائزة أفضل لاعب عربي واعد في الدوري البلجيكي، إذ تفوق على مواطنه زكريا الواحدي، والجزائري رفيق بلغالي، الذي يلعب في صفوف نادي مالينس، ويتمتع بقدرات ترشحه للانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري مستقبلاً.

وحصد المدير الفني التونسي، راضي الجعايدي، جائزة أفضل مدرب عربي في الدوري البلجيكي، بصفته المدرب المساعد في نادي سيركل بروج، حيث نجح في المساهمة بقيادة الفريق إلى تحقيق المرتبة الخامسة، ومواصلة التنافس على مركز مؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، إذ لا تفصله عن جينك (الرابع في الترتيب)، سوى نقطة وحيدة، سيكون من الممكن أن يتداركها قبل ثلاثة أسابيع من نهاية المنافسات. وتفوق التونسي على مدربين آخرين، مثل الجزائري نذير سبع، وهو مدرب مساعد في رديف نادي شارلوروا، وكذلك مدرب رياضة كرة القدم داخل الصالات، كريم بشار، الذي كان ضمن القائمة، لقلة المدربين العرب في الدوري البلجيكي.