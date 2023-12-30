عمورة يتفوق على مبابي وبيلينغهام!

يتفوق نجم نادي سانت جيلواز البلجيكي، الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة على نجوم كبار على غرار الفرنسي مبابي، والإنجليزي بيلنغهام، في عدد مرات البحث عن اسمه عبر موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

ويعد محمد الأمين عمورة الاسم الأكثر بحثا عنه في موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، منذ 11 ديسمبر.

🔶 محمد امين عمورة اكثر لاعب تم البحث عن اسمه في موقع ترونسفر ماركت ( النسخة الفرنسية ) .. من 11 ديسمبر الى يومنا هذا .. متقدما على لاعبين امثال مبابي ، بيلينغهام و رونالدو .. pic.twitter.com/m1FD9KmjRe — El Capitano⭐ (@spuerlilo) December 28, 2023

وحظيت صفحة عمورة على موقع “ترانسفير ماركت”، منذ 11 ديسمبر إلى الآن، بـ 20917 زيارة من متصفحي المنصة لرؤية أرقام ومعطيات نجم “الخضر”.

ويتفوق عمورة، على أسماء كبيرة من حيث عدد الزيارات لصفحته، على غرار كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الموجود في المرتبة الثالثة بـ 9275 زيارة، وجود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الرابع بـ 9151 زيارة.