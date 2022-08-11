عمورة يرفض السّفر إلى الكيان الصّهيوني وهذا ما طالب به الاتحاد الأوروبي

رفض اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة السّفر مع زملائه في فريق لوغانو السويسري، إلى الكيان الصّهيوني.

ويستعدّ فريق لوغانو السويسري لِمواجهة المضيف نادي هبوعيل بئر السّبع الصّهيوني مساء الخميس، في إطار إياب الدور الثالث من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

هذا وطلب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم من إدارة نادي هبوعيل الصّهيوني، بِتنظيم المباراة بِمدينة نتانيا (أم خالد الفلسطينية)، وذلك لِدواعٍ أمنية بحتة. عِلما أن الفريق الصّهيوني ينتمي إلى مدينة بئر السّبع، وله ملعب هناك.

وكان محمد الأمين عمورة مساء الـ 4 من أوت الماضي، قد شارك مع زملائه من فريق لوغانو السويسري ، في مباراة رسمية ضد المُنافس نادي هبوعيل بئر السّبع الصّهيوني.

ولُعبت هذه المباراة بِسويسرا، لِحساب ذهاب الدور الثالث من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

ودخل متوسط الميدان الهجومي عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 67، وحينها كان فريقه لوغانو السويسري مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر. قبل أن تنتهي المقابلة بِخسارة حصيلتها (0-2).

وتُجرى مبارة العودة مساء الخميس المقبل، بِالكيان الصّهيوني أو بِالأحرى فلسطين المحتلّة.