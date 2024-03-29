عمورة يساهم في رفع القيمة السوقية لناديه “جيلواز” البلجيكي

وصلت إلى أكثر من 87 مليون يورو خلال ثلاثة أشهر

رفع الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، من القيمة السوقية لفريقه، نادي جيلواز ، وذلك بعد تألقه الكبير في موسمه الأول في الدوري البلجيكي، وأرقامه المميزة التي جعلته من بين أفضل اللاعبين.

وكشف تقرير نشره موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، المختص في تقييم اللاعبين والأندية، أن قيمة النادي البلجيكي شهدت ارتفاعاً يقدر بحوالي 30 بالمائة هذا الموسم، لتصل إلى 87.5 مليون يورو، قياسا بـ68.3 مليون يورو خلال آخر 3 أشهر فقط، حيث حقق الفريق نتائج مشجعة في المسابقة الأوروبية، وأظهر مستوى جيدا.

وأشار الموقع إلى أن هذا التحسن الهام الذي تحقق خلال فترة زمنية قصيرة، يعود أساساً إلى تألق بعض اللاعبين بداية بالنجم الجزائري، الذي أصبحت قيمته السوقية تعادل 16 مليون يورو، لتشهد تحسناً بقرابة 6 ملايين يورو خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تألقه اللافت.

ومن المتوقع أن يتواصل تألق عمورة في نهاية الموسم، بعد أن أظهر أنه انسجم مع منافسات الدوري البلجيكي، وقد سجل الكثير من الأهداف، حيث بات هدفاً لعديد الأندية التي تراقبه في المدة الماضية وبات قريبا من الانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ذلك أن مستواه يسمح له بالانضمام إلى فريق قوي ينافس على المراتب الأولى.

ولا يعارض فريق سانت غيلواز فكرة بيع عقد اللاعب الجزائري في “الميركاتو” الصيفي القادم، خاصة وأنه يعلم أن الفرصة قد لا تتكرر مجدداً، وبالتالي، من الأفضل استغلال توجه اللاعب الجزائري في هذه المرحلة بتحقيق أفضل المكاسب المالية.