عمورة يشارك أساسيا لأول مرة ويسجل هدفه الثاني

فريقه لوغانو قفز للمركز الثالث في الدوري السويسري

أخيرا سنح مدرب فريق لوغانو السويسري كروتسي تورتي لنجمه الجزائري محمد عمورة المشاركة كأساسي في مواجه فريق لوزان، ولم يخيب عمورة وأدى ما عليه وكان قطعة هامة في فوز فريقه بثلاثية مقابل واحد حيث سجل الهدف الثاني بعد انفراد بحارس المنافس لوزان، وقفز الفريق إلى المركز الثالث في الدوري السويسري المتوسط المستوى، وأصبح بذلك في رصيد عمورة هدفين في الدوري في ظرف 289 دقيقة، مع الإشارة إلى أن مباراة أول أمس شهدت مغادرة عمورة للميدان في الدقيقة 71 تحت عاصفة من الجماهير المحلية التي متّعها عمورة بطريقة لعبه الباهرة.

بالرغم من أن عمورة تجاوز الواحدة والعشرين من العمر، إلا أنه يمتلك السنوات الكثيرة لمزيد من التطوّر، وقد يكون مساره مثل النجم المصري الكبير محمد صلاح الذي تنقل إلى سويسرا وتألق مع فريق بازل السويسري في ربيع عمره، وخلال مباراة أوروبية أعجب به مورينيو وكان سببا في نقله إلى إنجلترا لتقمص ألوان تشيلسي ثم تفتحت شهيته فانتقل إلى فيورونتينا ومنها إلى روما قبل أن تنفجر مواهبه في ليفربول وأصبح واحد من أحسن لاعبي العالم.

لا تعتبر سويسرا من الدول الكروية الكبرى، فقد احتضنت المونديال في سنة 1954 لكن دوريها متواضع لا يضم حاليا في درجته الأولى سوى 12 فريقا ولا يمتلك أندية قوية ولها حاليا فريق يشارك في دور المجموعات من رابطة أبطال أوربا، وهو يونغ بويز في فوج مانشستر يونايتد واطلنطا وفياريال، ويحتل المركز الأخير، كما تألق في سنوات سابقة فريق بازل وبلغ الربع النهائي، أما أن يفوز فريق سويسري بلقب رابطة الأبطال أو حتى أوربا ليغ، فإن ذلك مستبعد وربما مستحيل بسبب عدم اهتمام السوسيريين بكرة القدم كما هو الشأن في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وحتى بفرنسا وهولندا وتركيا.

أمام عمورة نماذج ناجحة من اللاعبين الذين تكوّنوا في الجزائر ونجحوا في أوربا ومنهم رامي بن سبعيني وإسلام سليماني ويوسف عطال، وإذا نجح في التنقل إلى بلد أوربي أقوى في صورة الدوريات الخمس الكبرى بداية من الموسم القادم، فيمكن للمناصر الجزائري أن ينتظر لاعبا كبيرا بطريقة لعب مختلفة مع قامته القصيرة وبنيته الضعيفة، على أمل أن يواصل نجم شارل لوروا البلجيكي آدم زرقان عروضه المحترمة في الدوري البلجيكي.