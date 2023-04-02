عمورة يصنع هدفا

صنع اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة بعد ظهيرة الأحد هدفا لِفريقه لوغانو السويسري.

ووزّع المهاجم عمورة تمريرة حاسمة، أثمرت بِهدف لِفريقه لوغانو في الدقيقة الـ 30، ضد المُضيّف نادي غراسهوبر.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة السويسرية.

واسْتُبدل عمورة في الدقيقة الـ 58، تاركا فريقه لوغانو مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله. قبل أن يُنهي المباراة بِهزيمة (1-2).

ويجمع فريق لوغانو بعد هذه الخسارة 35 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي غراسهوبر الرّتبة الـ 6 بِرصيد 34 نقطة.