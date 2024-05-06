عمورة يضيّع كل شيء في أهم منعرج ببلجيكا

على أمل أن يفوز بصفقة انتقال إلى فريق محترم

تعادل فريق سان جيلواز، يوم الأحد، في مباراة الموسم على أرضه أمام الرائد أندرلخت، فلم يضيّع فقط اللحاق بالرائد، وإنما منح لملاحق آخر، وهو نادي بروج الانفراد بالمقدمة، وصار الفريق ما بينه وبين الرائد الجديد أربع نقاط كاملة وتدحرج للمركز الثالث، ليتبخر حلم عمورة في إنهاء موسمه بلقب الدوري البلجيكي، أو على الأقل التأهل لدور المجموعات من رابطة أبطال أوربا، بعد أن تبخر في إحرازه على لقب الهداف، حيث توقف عاد عمورة عند 18 هدفا بينما بلغ رقم هداف الدوري البلجيكي الطوغولي دينكي عند 26 هدفا.

كل التألق الذي ميّز مسيرة عمورة في الدوري البلجيكي والمنافسة الأوروبية في أوربا ليغ وكأس المؤتمرات، في الثلثين الأولين من الدوري، تبخر في المنعرج الأخير، وربما صار اللاعب مهتم بحديث الانتقال إلى دوري أو فريق آخر دون سان جيلواز، أكثر من تركيزه على الميدان، كما حدث أول أمس الأحد في لقاء أندرلخت، حيث بدا ظلا لنفسه، وآمن مدربه بإمكانية قلبه للموازين في الدقائق الحاسمة، فأشركه 90 دقيقة، ولكن اللاعب كان غير موفق، ليس في التسجيل فقط، وإنما أيضا في التمريرات والمراوغات، فكان من بين أسوء اللاعبين على أرضية الميدان.

مباراة الأحد شغلت البلجيكيين، وتمت متابعتها في بلدان كثيرة، فقد كانت أشبه بالنهائي الكبير، وبدأها عمورة ببعض المحاولات، ولكن مع مرور دقائقها تعقدت على ناديه الأمور، ولم يستطع من إيجاد الحلول، بالرغم من أن المباراة كانت مفتوحة في الشوط الثاني، لأن كل فريق كان يريد التسجيل للالتحاق بفريق بروج، وسنحت له المساحات الشاغرة والفراغات، ولكن عمورة افتقد حتى قوته وهي الهجومات المعاكسة والسرعة في التنفيذ، واتضح أن اللاعب يجد صعوبات نفسية في التعامل مع المباريات الحاسمة، كما حدث أول أمس أمام فريق أندرلخت كبير الكرة البلجيكية، حيث تابع المباراة الكثير من الفضوليين والكشافين، وحضر في المباراة الجميع وكل شيء إلا أمين عمورة.

موعد جوان القادم مع المنتخب الوطني، هو فرصة عمورة لتعويض خيباته في المنعرج الحاسم من الدوري البلجيكي، فهو مطالب بالتألق في المباراة الثانية في كامبالا أمام منتخب أوغندا، كما فعلها في موزمبيق حيث كان وراء الثنائية التي فاز فيها المنتخب الوطني على المنتخب المضيف، فقد يمنحه التألق في جوان بطاقة خضراء للانتقال إلى دوري أقوى أو فريق كبير، حتى يجد الفرصة لأجل التأكيد على إمكانياته الفنية الكبيرة، التي اختفت نهائيا في الفترة الأخيرة، فصام عن التهديف وعن تقديم التمريرات الحاسمة وعن المراوغات بشكل شكك حتى أشد الناس إعجابا بأمين عمورة، اللاعب الذي يتمنى الجزائريون متابعة مبارياته باستمرار الموسم القادم إذا حقق الانتقال إلى فريق مهم يلعب في بطولة مهمة بدلا من البطولة البلجيكية.