عمورة يعود بقوة ويهدي فريقه فوزا في الوقت بدل الضائع

بعد الإصابات التي تعرض لها هذا الموسم

تألق الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة لاعب لوغانو السويسري، بعد أن قاد فريقه للفوز في الدوري السويسري بهدف في الوقت بدل الضائع. وتغلب لوغانو على زيورخ 2-1، خلال المباراة بينهما، في اليوم السابع من منافسات الدوري السويسري. وجاء هدف لوغانو الثاني عن طريق النجم الجزائري محمد الأمين عمورة الذي حول عرضية برأسه ليعلن الفائز في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني. وكان هذا الهدف هو الأول للاعب الجزائري هذا الموسم بعد أن خاض 4 مباريات سابقة لم يسجل فيها أي هدف. وجاء الهدف لإنهاء سلسلة من الأزمات التي واجهها جومورا مع فريقه على مدار شهر أوت الماضي، كان أبرزها التعرض لإصابات متتالية.

تألق عمورة بشرى سارة لجمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، حيث سيتمكن من الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة مع “محاربي الصحراء”.

وقال مدرب لوغانو كورتشي تورتي إن عمورة سيعود بقوة في الأسابيع القادمة بعدما عجز عن اللعب بانتظام منذ بداية الموسم الحالي، بسبب شبح الإصابات، وقال في تصريحات صحفية نشرت في موقع العين: “عمورة من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون للمُشاركة بصفة مُستمرة ودون توقف، مع الاستفادة من وقت لا بأس به فوق أرضية الميدان، من أجل التوهج والتعبير عن موهبته”. وأضاف: “الأمور حاليا تسير في الطريق الصحيح، وخلال الأسبوعين الماضيين تحسنت وضعيته كثيرا”.

وأتم: “ونحن مُجبرون على تقبل ما حدث له قبلها بسبب الإصابات، لأنها طرف في لعبة كرة القدم”. وجاءت هذه التصريحات الإيجابية تزامنا مع اقتراب موعد المعسكر المقبل لمنتخب الجزائر، خلال فترة التوقف الدولية القادمة في شهر سبتمبر الحالي.