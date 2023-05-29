عمورة يفتكّ بطاقة الدوري الأوروبي

يخوض اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مع فريقه لوغانو السويسري منافسة الدوري الأوروبي، نسخة 2023-2024.

جاء ذلك مساء الإثنين، بعد إجراء الجولة الـ 36 والأخيرة من عمر البطولة السويسرية، وتموقع فريق لوغانو ثالثا في لائحة الترتيب العامّ.

وحاز لوغانو 57 نقطة في المركز الثالث، مُتخلّفا بِنقطة واحدة عن الوصيف نادي سيرفات دو جنيف، ومُتقدّما بِفارق 7 نقاط عن صاحب الرّتبة الرّابعة فريق لوسيرن.

وتنصّ لوائح البطولة السويسرية، على منح صاحب المركز الثالث بطاقة المُشاركة في الدوري الأوروبي.

وسبق لِعمورة هذه الموسم أن خاض مع فريقه لوغانو المنافسة القارّية الثالثة للأندية، المُسمّاة دوري المؤتمر الأوروبي. وتجمّدت المشاركة مُبكّرا في الدور التصفوي الثالث.

ولعب المهاجم عمورة مساء الإثنين مباراة الجولة الأخيرة أمام المُضيّف نادي زيوريخ أساسيا، وفاز فريقه لوغانو بِنتيجة (2-3).

وتنتظر محمد الأمين عمورة مباراة أخيرة هذا الموسم تُجرى الأحد المُقبل، أمام نادي يانغ بويز بِرسم نهائي كأس سويسرا. عِلما أن الدولي الجزائري تذوّق حلاوة هذا التتويج في الموسم الماضي بِزيّ فريق لوغانو.