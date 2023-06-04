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رياضة

عمورة يفشل في الاحتفاظ بِكأس سويسرا

علي بهلولي
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عمورة يفشل في الاحتفاظ بِكأس سويسرا

فشل اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو بعد ظهيرة الأحد، في الاحتفاظ بِكأس سويسرا.

وخسر فريق لوغانو بِنتيجة (2-3) أمام نادي يانغ بويز، لِحساب نهائي منافسة الكأس السويسرية.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 66، وحينها كان فريقه لوغانو مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وكان الدولي الجزائري قد تذوّق حلاوة كأس سويسرا مع فريق لوغانو، في الموسم الماضي.

وهكذا انتهى موسم عمورة على مستوى الأندية، عِلما أنه ما زال مُرتبطا مع فريق لوغانو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وتنتظر محمد الأمين عمورة مع المنتخب الوطني الجزائري مقابلتان: رسمية ضدّ أوغندا وودّية أمام تونس، في الـ 18 والـ 20 من جوان الحالي، على التوالي.

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