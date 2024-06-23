عمورة يقرر الرحيل عن سانت جيلواز وفولسبورغ الألماني وجهته القادمة

بعد تعاقد فريقه مع لاعب إسرئيلي

قرر مهاجم المنتخب الوطني، محمد الأمين عمورة، مغادرة نادي سانت جيلواز البلجيكي خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، وخوض تجربة جديدة في دور جديد قد يكون بنسبة كبيرة الدوري الألماني في صفوف نادي فولسبورغ.

وبحسب ما كشفه موقع “وين وين”، فإن عمورة استقر على وجهته القادمة واختار بنسبة كبيرة جدًّا النادي الذي سيلعب معه إلّا في حال حدوث مفاجأة في آخر لحظة، وصرح ذات المصدر الذي تحدث إلى مقربين من اللاعب الجزائري: “عمورة أكد بأنّه حسم خياره بشكل نهائي”، مضيفًا: “إنّه يفضل اللعب في الدوري الألماني، الذي يراه الأنسب لإمكاناته وقدراته الفنية”.

وأوضح ذات المصدر أن المهاجم الجزائري يملك عديد العروض المغرية، لاسيما الإنجليزية منها على غرار اهتمام نادي برايتون، إلاّ أنه يفضّل اللعب في ” البوندسليغا”، والانضمام إلى صفوف نادي فولفسبورغ، الذي أصبح المرشح الأقوى للظفر بخدمات صاحب الـ24 ربيعا بعد العرض الرسمي الذي تقدّم به لإدارة نادي سانت جيلواز البلجيكي.

في نفس السياق، أفادت مصادر إعلامية بلجيكية بأن إدارة نادي سانت جيلواز ترغب في الاستفادة من صفقة بيع الدولي الجزائري، وهي غير مستعدة للقبول بعرض يقل عن 20 مليون يورو.

من جهته، يصرّ عمورة المتألق مع “محاربي الصحراء” على مغادرة نادي سانت جيلواز البلجيكي بعد عام واحد فقط من الانضمام إليه، وهذا بسبب تعاقد الأخير مع مهاجم من الكيان المحتل خلال الأيام الماضية.

يذكر أن عمورة كان انضم إلى صفوف نادي سانت جيلواز البلجيكي شهر أوت 2023، قادمًا من نادي لوغانو السويسري مقابل 4.5 ملايين يورو، وبرز بشكل لافت في الدوري البلجيكي، في 44 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما قاد فريقه إلى التتويج بكأس بلجيكا.

ويجلب عمورة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، سواء في إنجلترا أم ألمانيا أم فرنسا، وتم ترشيحه، بحسب العديد من المصادر الإعلامية البلجيكية والأوروبية، للرحيل عن سانت جيلواز هذا الصيف مقابل حوالي 20 مليون يورو، ومن أبرز الأندية المهتمة به نجد فولفسبورغ الألماني وبرايتون الإنجليزي.