عمورة يواصل الصوم في شوال!

حالة كروية مثيرة للدهشة، تلك التي يعيشها النجم الجزائري محمد أمين عمورة، حيث سجل الإثنين فريقه الهزيمة الرابعة على التوالي، بعد أن كان متقدما عن منافسيه بعشر نقاط كاملة، ولم يتمكن عمورة للمباراة العاشرة على التوالي من الصناعة ولا من التسجيل ولا حتى من خلق فرص سانحة.

وتكمن الحيرة، في كون عمورة بدأ الحديث عنه، في العديد من الدوريات القوية وحتى مع أندية كبيرة جدا في صورة ليفربول الإنجليزي، حيث بدأ الكشافون عملهم ولكنهم اصطدموا بعقم غريب للاعب الذي صام عن التهديف في شعبان وفي رمضان ويتواصل صيامه حتى في شوال، ولم يعد له من أمل في أن يكون هدافا للدوري البلجيكي، ولا حتى بطلا مع ناديه في بلجيكا.