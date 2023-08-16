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رياضة

عمورة يودّع لوغانو برسالة مؤثرة

عمر سلامي
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عمورة يودّع لوغانو برسالة مؤثرة
أرشيف
محمد الأمين عمورة

أعلن الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، مغادرته لنادي لوغانو السويسري، قبل الانتقال إلى نادي روايال يونيون سانت جيلواز البلجيكي.
ونشر عمورة رسالة مؤثرة عبر حسابه بـ”انستغرام” جاء فيها: “إلى جماهير الأحمر والأسود، حانت لحظة الوداع، أشكر الجميع في لوغانو، شكراً للمودة التي منحتموني إياها”.


وأضاف: “شكرا لزملائي ومسؤولي النادي على كل اللحظات الجميلة التي عشتها في النادي، لقد جعلوني أشعر وكأنني في منزلي، أتمنى لكم موسما جيدا”.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن عمورة توصل إلى اتفاق مع فريق روايال سانت جيلواز البلجيكي، الذي حسم الصفقة مقابل 4 ملايين يورو.

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