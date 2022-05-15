عمورة يُحرز كأس سويسرا

أحرز اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مع فريق لوغانو بعد ظهيرة الأحد، كأس سويسرا لِكرة القدم.

وفاز فريق لوغانو بِنتيجة (4-1) على نادي سانت غالن، بِرسم نهائي كأس سويسرا.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 79، وحينها كان فريقه لوغانو مُتقدّما في النتيجة بـ (4-1).

وبات محمد الأمين عمورة (22 سنة) وقد زيّن رفوف خزانته بِأوّل تتويج، في مشواره الكروي لدى فئة الأكابر. بينما أضاف فريقه لوغانو الكأس السويسرية الرّابعة إلى رصيده.

وعاد فريق لوغانو من بعيد، حيث لم يتذوّق حلاوة كأس سويسرا منذ موسم 1992-1993.

وبقيت مقابلتان لِمحمد الأمين عمورة بِرسم بطولة سويسرا، في الـ 19 والـ 22 من ماي الحالي، ثم يُنهي الدولي الجزائري موسمه الكروي على مستوى الأندية.