-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بالفيديو.. وصول الرئيس تبون إلى تركيا في زيارة دولة تدوم 3 أيام
رياضة

عمورة يُحرز كأس سويسرا

علي بهلولي
  • 431
  • 0
عمورة يُحرز كأس سويسرا

أحرز اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مع فريق لوغانو بعد ظهيرة الأحد، كأس سويسرا لِكرة القدم.

وفاز فريق لوغانو بِنتيجة (4-1) على نادي سانت غالن، بِرسم نهائي كأس سويسرا.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 79، وحينها كان فريقه لوغانو مُتقدّما في النتيجة بـ (4-1).

وبات محمد الأمين عمورة (22 سنة) وقد زيّن رفوف خزانته بِأوّل تتويج، في مشواره الكروي لدى فئة الأكابر. بينما أضاف فريقه لوغانو الكأس السويسرية الرّابعة إلى رصيده.

وعاد فريق لوغانو من بعيد، حيث لم يتذوّق حلاوة كأس سويسرا منذ موسم 1992-1993.
وبقيت مقابلتان لِمحمد الأمين عمورة بِرسم بطولة سويسرا، في الـ 19 والـ 22 من ماي الحالي، ثم يُنهي الدولي الجزائري موسمه الكروي على مستوى الأندية.

مقالات ذات صلة
بلفضيل يُسجّل وموسم بن سبعيني انتهى

بلفضيل يُسجّل وموسم بن سبعيني انتهى

زرقان يواصل التألق في البطولة البلجيكية ويحرج بلماضي

زرقان يواصل التألق في البطولة البلجيكية ويحرج بلماضي

اللجوء إلى “التاس” الحل الوحيد أمام “الفاف” لردع “الفيفا”.. وهذه هي التفاصيل

اللجوء إلى “التاس” الحل الوحيد أمام “الفاف” لردع “الفيفا”.. وهذه هي التفاصيل

جائزة لِزرقان

جائزة لِزرقان

عمارة يتراجع عن الاستقالة ولن يترشح لعهدة أخرى..

عمارة يتراجع عن الاستقالة ولن يترشح لعهدة أخرى..

ضعف الاتحادية الجزائرية وغيابها صار يثير الغرابة

ضعف الاتحادية الجزائرية وغيابها صار يثير الغرابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد