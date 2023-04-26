عمورة يُسجّل مُجدّدا

عمورة في أفضل أيّامه.

واصل اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة سهرة الأربعاء، تقديم العروض الإيجابية مع فريقه لوغانو السويسري.

وفاز فريق لوغانو بِنتيجة هدفَين لِهدف على المُضيّف نادي سانت غالن، في مباراة لُعبت لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة السويسرية.

وسجّل المهاجم عمورة هدف التعادل في الدقيقة الـ 57، رافعا غلّته إلى 7 أهداف بِزيّ نادي لوغانو، في بطولة سويسرا وكأس هذا البلد، نسخة 2022-2023.

وكان الدولي الجزائري قد سجّل هدفا آخر في البطولة السويسرية الأحد الماضي.

وبات فريق لوغانو بعد هذا الانتصار، يجمع 43 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل نادي سانت غالن الرّتبة الـ 6 بِرصيد 36 نقطة.