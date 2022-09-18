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رياضة

عمورة يُسجّل ويتأهّل

علي بهلولي
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عمورة يُسجّل ويتأهّل

ترك اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة عصر الأحد، بصمته في تأهّل فريق لوغانو لِثمن نهائي كأس سويسرا.

وفاز فريق لوغانو بِرباعية نظيفة على نادي برايتنراين، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس سويسرا. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير ينتمي إلى الدرجة الثالثة.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 62، وحينها كان فريقه لوغانو مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وسجّل عمورة الهدف الثالث لِفريقه لوغانو، في الدقيقة الـ 87.

وبات عمورة يحوز في رصيده هدفَين بِزيّ نادي لوغانو في الموسم الجديد، وذلك بِاحتساب توقيع آخر في البطولة السويسرية.

ويلعب محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو مباراة ثمن نهائي كأس سويسرا، ما بين الـ 8 والـ 10 من نوفمبر المقبل.

للإشارة، فإن محمد الأمين عمورة أحرز مع فريقه لوغانو كأس سويسرا، في الموسم الماضي.

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