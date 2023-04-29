عمورة يُسجّل 4 أهداف في 6 أيّام

تألّق اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة سهرة السبت، بِتوقيعه هدفَين.

وفاز فريق لوغانو بِنتيجة ثقيلة (5-1) على الضّيف نادي غراسهوبر، لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة السويسرية.

وسجّل المهاجم عمورة ثنائيته في الدقيقتَين الـ 59 والـ 64، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 69، تاركا فريقه لوغانو مُتقدّما في النتيجة بـ (3-1).

ورفع عمورة غلّته إلى تسعة أهداف، في بطولة سويسرا وكأس هذا البلد للموسم الحالي.

ويمرّ محمد الأمين عمورة بِأفضل أيّامه، ذلك أن الدولي الجزائري أمضى أربعة أهداف في ثلاث مقابلات، لُعبت في ظرف ستّة أيّام فقط (ما بين الـ 23 والـ 29 من أفريل الحالي).

وبات فريق لوغانو بعد هذا الانتصار، يجمع 46 نقطة في المركز الثاني. ويشغل نادي غراسهوبر الرّتبة الـ 5 بِرصيد 40 نقطة.