عمورة يُنقذ بيتكوفيتش من “عقم” فلسفته التكتيكية

سجّل المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الثلاثاء فوز صعبا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (2-1) على الضيف الأوغندي، في مباراة لِحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

واحتضن أطوار هذه المقابلة ملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، تحت إدارة طاقم من جزر موريس يقوده حكم الساحة أحمد هيرالال.

ومقارنة بِمواجهة الصومال مساء الخميس الماضي، أجرى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أربعة استبدلات أمام أوغندا، أبرزها إشراك حارس المرمى والوافد الجديد لوكا زيدان أساسيا، فضلا عن متوسط الميدان آدم زرقان وصانع الألعاب إبراهيم مازة والمهاجم أمين غويري.

وباغت الأوغنديون الشباك الجزائرية بِهدف مبكّر في الدقيقة السادسة، جعل “الخضر” يسعون جاهدين لِمعادلة الكفّة دون طائل، حتى انتهى الشوط الأول بِتخلّفهم في النتيجة.

وفي المرحلة الثانية، لم يطرأ أيّ تحسّن على “الخضر”، فاضطرّ بيتكوفيتش في الدقيقة الـ 67 إلى إخراج ثلاثة لاعبين: محرز والمدافعَين رفيق بلغالي وجوين حجام، وتعويضهم بِكل من لاعبي الخط الأمامي أنيس حاج موسى والخط الخلفي مهدي دورفال وسمير شرقي. علما أن دورفال وشرقي وافدان جديدان مثل زيدان. ثم تبعهم شعيبي بعد 6 دقائق من ذلك تعويضا لِمتوسط الميدان هشام بوداوي، الذي غادر أرضية الميدان مصابا.

وجاء الفرج في الدقيقة الـ 81 بِواسطة المهاجم محمد الأمين عمورة، الذي عادل الكفّة بِهدف التعادل من ركلة جزاء، جلبها المدافع رامي بن سبعيني بعد تعرّضه لِاعتداء أوغندي خشن داخل منطقة العمليات.

وعقب ذلك، دفع الناخب الوطني على مرحلتَين بِكل من صانع الألعاب إيلان قبال بديلا لِمازة، ومتوسط الميدان نبيل بن طالب تعويضا لِغويري. وهنا خاض قبال أول لقاء دولي مع “الخضر”.

وخرج غويري مصابا بعد تدخل خطير من الحارس الأوغندي داخل منطقة الستّة أمتار، جالبا ركلة جزاء، نفّذها عمورة مرّة أُخرى وبِإحكام في الوقت بدل الضائع (د90+9).

وانتصر “محاربو الصحراء” في الأخير، لكن بيتكوفيتش يبقى مطالبا بِإعادة مراجعة حساباته التكتيكية، وإيجاد البديل بِخصوص فلسفته الكروية. لِكون قادم الاستحقاقات الرسمية أصعب بِكثير.

وعن نفس الفوج السابع، فازت الموزمبيق (0-1) على الصومال بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، وتعادلت غينيا كوناكري (2-2) مع بوتسوانا.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- الجزائر 25ن

2- أوغندا 18ن

3- الموزمبيق 18ن

4- غينيا كوناكري 15ن

5- بوتسوانا 10ن

6- الصومال 1ن

وبعد إسدال ستار التصفيات، ينتظر المنتخب الوطني الجزائري الآن قرعة نهائيات كأس العالم، المقرّر سحبها بِالعاصمة الأمريكية واشنطن في الخامس من ديسمبر المقبل. فيما يُجرى المونديال ما بين جوان وجويلية 2026.