عمورة يُنقذ لوغانو من فخّ الخسارة

ساهم اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الأحد، في إنقاذ فريقه لوغانو السويسري من فخّ الخسارة.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63، وحينها كان فريه لوغانو مُتعادلا في النتيجة سلبا أمام الزّائر نادي سيرفات جنيف.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة السويسرية.

وتلّقت شباك فريق لوغانو هدفا في الدقيقة الـ 74، غير أن عمورة حوّل التخلّف إلى تعادل في الدقيقة الأخيرة، وهي الحصيلة النّهائية للمواجهة. بعد أن وزّع تمريرة حاسمة، أثمرت بِهدف في مرمى المُنافس نادي سيرفات جنيف.

وافتتح الدولي الجزائري عدّاد التمريرات الحاسمة هذا الموسم، وقبل ذلك كان يحوز رصيد 5 أهداف في البطولة والكأس السويسريتَين.

ويشغل فريق لوغانو بعد هذا التعادل الرّتبة الـ 3 بِرصيد 35 نقطة، ويتموقع نادي سيرفات جنيف في المركز الـ 2 بِمجموع 36 نقطة.

ويعود محمد الأمين عمورة بعد هذه المباراة إلى أرض الوطن، للمشاركة مع “مُحاربي الصّحراء” في مُواجهتَي النيجر، بِرسم تصفيات “كان” 2024.