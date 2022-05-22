عمورة يُنهي موسمه بِهدف

أسدل اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الأحد، ستار موسمه الرياضي على مستوى الأندية بِهدف.

وخسر فريق لوغانو بِنتيجة (1-2) أمام المضيف نادي بال، بِرسم الجولة الـ 36 والأخيرة من عمر البطولة السويسرية.

وسجّل المهاجم عمورة الهدف الوحيد لِفريقه لوغانو، في الدقيقة الـ 27.

ورفع محمد الأمين عمورة غلّته إلى 5 أهداف في البطولة السويسرية للموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد هدف آخر في منافسة كأس هذا البلد.

واسْتُبدل عمورة في الدقيقة الـ 57، تاركا فريقه لوغانو مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وطرد الحكم اللاعب بايتيم كاسامي متوسط ميدان فريق بال في الدقيقة الـ 74، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كانت النتيجة تُشير إلى (2-1). وأيضا اللاعب التونسي حاج محمود متوسط ميدان فريق لوغانو في الدقيقة الـ 76، للسبب ذاته.

وهكذا أنهى محمد الأمين عمورة موسما جيّدا إلى حدّ ما، بِدليل نيل الدولي الجزائري كأس سويسرا، وتموقع فريقه في أعلى لائحة الترتيب والمركز الرابع تحديدا، ونيله تأشيرة خوض منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، نسخة 2022-2023.