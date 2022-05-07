عمورة يُهدي الفوز إلى فريقه لوغانو

أهدى اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء السبت، إلى فريقه لوغانو السويسري فوزا ثمينا.

وانتصر فريق لوغانو بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي يانغ بويز، لِحساب الجولة الـ 33 من عمر البطولة السويسرية.

وسجّل المهاجم عمورة هدف التعادل في الدقيقة الـ 49، ثم أضاف توقيع الفوز في الدقيقة الـ 70.

ورفع عمورة غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ نادي لوغانو، في بطولة سويسرا للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد هدف آخر في منافسة الكأس المحلّية.

وعاد عمورة إلى التسجيل بعد “صيام” دام قرابة 5 أشهر ونصف الشهر، وبِالضبط منذ مواجهة البطولة السويسرية ضد الزائر نادي لوسيرن، في الـ 21 من نوفمبر الماضي.

وشارك عمورة لِأوّل مرّة أساسيا مع فريقه لوغانو، وأيضا منذ قرابة 5 أشهر ونصف الشهر.

وقبل مواجهة يانغ بويز، كانت مباراة فريق لوغانو والمضيف نادي غراسهوبر بِرسم منافسة البطولة السويسرية، في الـ 27 من نوفمبر الماضي، آخر لقاء يُشارك فيه عمورة أساسيا.

وطرد الحكم حارس مرمى فريق لوغانو أمير سايبي، في الدقيقة الـ 88.

وبات فريق لوغانو بعد هذا الانتصار، يجمع 50 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي يانغ بويز الرّتبة الـ 3 بِرصيد 53 نقطة.