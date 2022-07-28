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رياضة

عمورة يُواجه فريقا صهيونيا

علي بهلولي
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عمورة يُواجه فريقا صهيونيا

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو السويسري، نادي هبوعيل بئر السبع الصهيوني. ضمن إطار منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتُجرى مباراة ذهاب الدور الثالث بِسويسرا في الـ 4 من أوت المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِفلسطين المُحتلّة في الـ 11 من الشهر ذاته.

وإذا كان فريق لوغانو السويسري قد أُعفي من خوض مقابلات الأدوار السابقة، فإن نادي هبوعيل بئر السبع الصهيوني اجتاز عقبة فريق دينامو مينسك من روسيا البيضاء. بعد أن فاز مساء الخميس، خارج القواعد (0-1)، وأيضا ذهابا بِفلسطين المُحتلّة (2-1).

يبقى الآن التساؤل، هل يقتفي محمد الأمين عمورة أثر مواطنه أحمد توبة، الذي رفض السفر رفقة زملائه في نادي باشاكشهر التركي إلى الكيان الصهيوني، أو بِالأحرى فلسطين المُحتلّة؟

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