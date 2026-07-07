عميد جامع الجزائر: على الجامعة الإسلامية أن “تنفتح على مناهج العصر دون أن تفقد خصوصيتها”

ملتقى وطني تحت عنوان "التكامل المعرفي بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية"

اعتبر عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، أن التكامل بين بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية، يعد “من أهم قضايا النهضة العلمية في العصر الحالي”، وهذا في كلمة له خلال ملتقى وطني احتضنته اليوم الثلاثاء، 7 جويلية، دار القرآن بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية بجامع الجزائر، تحت عنوان شكل موضوع “التكامل المعرفي بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية”.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، أكد الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني في كلمته أن “المعارف تضاعفت غير أن الجسور بينها أخذت تضيق” والتخصصات تضاعفت “لكن الحوار بينها أصبح أكثر صعوبة”.

وأوضح أن “الجامعات الكبرى في العالم تتجه إلى إعادة التفكير في حدود التخصص وإنشاء البرامج البينية والعابرة للتخصصات بعد أن أدركت أن قضايا العصر لم تعد تعرف الحدود التي رسمت بين العلوم”.

كما أشار إلى أن مشروع دار القرآن في جامع الجزائر جاء بهدف “إعادة الاعتبار لفكرة كبرى” مفادها أن الجامعة الإسلامية “ينبغي أن تستعيد وحدتها الفكرية دون التخلي عن التخصص” وأن “تنفتح على مناهج العصر دون أن تفقد خصوصيتها ومرجعيتها”.

وتطرق عميد جامع الجزائر إلى التخصصات التي تحتضنها دار القرآن، وأشار إلى أن الأمر “لا يتعلق بتنوع في البرامج الأكاديمية فحسب، بل هو تعبير عن رؤية ترى أن المستقبل لن يصنعه الباحث الذي يعرف أكثر وإنما الباحث الذي يربط أكثر، أي الذي يمتلك عمق الاختصاص وبناء الجسور والقدرة على تحويل المعرفة”.

وعرف الملتقى حضور مستشارين لدى رئيس الجمهورية، إلى جانب ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية وكذا نخبة من الأساتذة والباحثين والطلبة.