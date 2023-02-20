عميد جامع الجزائر يدعو  إلى خلق صيغ تمويل إسلامية منتجة

دعا الشيخ محمد المأمون القاسمي عميد جامع الجزائر، الإثنين، المؤسسات المالية التي تعتمد الصيرفة الإسلامية بالجزائر، إلى خلق صيغ التمويل المنتجة والتي يكون لها أثر ملموس في علاج مشكلات الفقر والبطالة.

وجاء في في كلمة للقاسمي خلال مؤتمر تيبازة الدولي للمالية الإسلامية أنه على مسيري القطاع المصرفي الاسلامي “بذل أقصى الجهد لتحقيق أهداف المصارف الإسلامية باعتبارها مؤسسات لتجميع الأموال وتوظيفها، طبقا للشريعة الإسلامية، فيما يخدم بناء المجتمع المتكافل، ويحقق عدالة التوزيع، ووضع المال في مساره الصحيح وتحقيق مشاركة العمل ورأس المال معا من أجل إحداث التنمية الحقيقية في المجتمعات الإسلامية”

وشدد على ضرورة أن “تتجه عناية المصارف الإسلامية إلى صيغ التمويل المنتجة وأن يكون للعمل المصرفي الإسلامي أثر ملموس في علاج مشكلات الفقر والبطالة، من خلال المشاريع النافعة التي تعود على المجتمعات الإسلامية بالخير والفائدة؛ وتكفل للأمة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية بالشبل المشروعة وتدعم التكافل الاجتماعي، من خلال أساليبه الإسلامية”

وحسبه، فالصيرفة الإسلامية ترفع الحرج عن المسلمين، وتيسر لهم سبل التعامل الحلال، وأن “مما تتميز به المعاملات المالية الإسلامية: أنّها تقوم على الصدق والالتزام والتسامح وتوفر للمتعاملين ما يتطلعون إليه من أمان على أموالهم، وطمأنينة على ثمرة جهودهم فكلما سادت في المجتمع المعاملات المنضبطة بالمبادئ والأخلاق الإسلامية، تحقق فيه الاستقرار الاقتصادي والتعاون والتكافل الاجتماعي واستقامت المعاملات بين أفراده ومكوناته”.