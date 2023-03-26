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عميد جامع الجزائر يستقبل السفيرة الأمريكية (صور)

الشروق أونلاين
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عميد جامع الجزائر يستقبل السفيرة الأمريكية (صور)
ح.م
عميد جامع الجزائر يستقبل السفيرة الأمريكية

استقبل عميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني يوم الأحد، السفيرة الأمريكية في الجزائر إليزابيث أوبين، التي زارت حرم الجامع.

ونشرت السفيرة أوبين في تغريدة على حسابها في تويتر، صور لقائها مع الشيخ القاسمي الحسيني، وزيارتها لمأذنة الجامع.

وقالت أوبين في تغريدتها:”يا لها من جولة رائعة في الجامع الكبير، حيث التقيت مع الشيخ محمد مأمون القاسمي”.

وتابعت السفيرة تقول:”منظر الجزائر العاصمة من أطول منارة في العالم (منارة جامع الجزائر)، كان مذهلا”.

وأصبح جامع الجزائر ثالث أكبر مساجد العالم بعد الحرمين الشريفين، إذ يتّسع لنحو 120 ألف مصلّ. كما تعتبر مأذنته الأطول على الإطلاق بطول 265 متر.

وفي مارس 2022، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشيخ القاسمي عميدا لجامع الجزائر الذي افتتح رسميا في نوفمبر 2020.

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