عميد جامع الجزائر يشيد بمواقف النرويج “المشرّفة” تجاه القضية الفلسطينية

استقبل عميد جامع الجزائر الشيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ يوم الإثنين، سفيرة مملكة النرويج لدى الجزائر تيريز لوكن غزيل، بطلب منها.

واستعرض اللّقاء، حسب ما ذكره بيان للجامع، “فرص التعاون في مجالات الحوار الدينيّ والثقافيّ المثمر، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ودور المرجعية الدينية الجزائرية في إرساخ قيم الوسطية والاعتدال”.

كما أشاد العميد بهذه المناسبة، “بالمواقف المشرّفة للنرويج تجاه القضية الفلسطينية”. مؤكّدا أنّ “جامع الجزائر يظلّ منفتحا على كل المبادرات:

الّتي تخدم السّلم العالميّ، والقضايا العادلة،

وتعزّز جسور التقارب والتفاهم بين الشعوب والثقافات”.

وفي ماي 2024، كانت النرويج من الدول الأوروبية السبّاقة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب إيرلندا وإسبانيا. ردّا على حرب الإبادة المستمرّة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.